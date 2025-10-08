Войната в Украйна:

БФС заплаши тим от Първа лига с отнемане на лиценза

08 октомври 2025, 12:44 часа 381 прочитания 0 коментара
БФС заплаши тим от Първа лига с отнемане на лиценза

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз заплаши един от отборите в родната Първа лига с отнемане на лиценза. Става въпрос за тима на Спартак Варна. Това стана ясно след заседанието на комисията, което се е провело вчера, 7 октомври. От БФС публикуваха дълго съобщение на официалния си сайт, в което са категорични, че ако „соколите“ се изпълнят определени изисквания до 21.10.2025 година, то те ще получат забрана за участие в първенствата и турнирите в системата на централата.

Същото решение важи и за Пирин Благоевград. Втородивизионния тим също не е изряден в своите документи, а това може да лиши „орлетата“ лиценза им, както и от участие в надпреварите под егидата на БФС.

Пирин Благоевград също виси

„На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК „Спартак 1918“, гр. Варна и ПФК „Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП)“.

Спартак Варна Митко Митков

„Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба. От страна на ПФК „Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК „Спартак 1918“, гр. Варна не изпрати представител“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК „Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно „Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.

Пирин Благоевград

„В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК „Спартак 1918“ и ПФК „Пирин 22“ АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет“, се казва в съобщението на БФС и Лицензионната комисия.

ОЩЕ: Извънредно! Георги Кабаков приключи със съдийството за неопределено време

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БФС Пирин Благоевград Спартак Варна лицензионна комисия Втора лига Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес