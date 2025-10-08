БФС заплаши тим от Първа лига с отнемане на лиценза

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз заплаши един от отборите в родната Първа лига с отнемане на лиценза. Става въпрос за тима на Спартак Варна. Това стана ясно след заседанието на комисията, което се е провело вчера, 7 октомври. От БФС публикуваха дълго съобщение на официалния си сайт, в което са категорични, че ако „соколите“ се изпълнят определени изисквания до 21.10.2025 година, то те ще получат забрана за участие в първенствата и турнирите в системата на централата.

Същото решение важи и за Пирин Благоевград. Втородивизионния тим също не е изряден в своите документи, а това може да лиши „орлетата“ лиценза им, както и от участие в надпреварите под егидата на БФС.

Пирин Благоевград също виси

„На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК „Спартак 1918“, гр. Варна и ПФК „Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП)“.

„Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба. От страна на ПФК „Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК „Спартак 1918“, гр. Варна не изпрати представител“.

„На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК „Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно „Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.

„В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК „Спартак 1918“ и ПФК „Пирин 22“ АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет“, се казва в съобщението на БФС и Лицензионната комисия.

