Лоша новина за Гришо преди турнира в Бризбън, очакват го много трудни мачове в Куисленд

Първата ракета на България Григор Димитров получи много неприятна новина преди първия за новата година турнир. Както е известно, хасковлията ще стартира следващия сезон с участие на една от любимите си надпревари – ATP 250 в австралийския град Бризбън. Гришо е двукратен шампион в турнира, който голяма част от тенисистите от световния елит използват за генерална репетиция преди първата за годината надпревара от Големия шлем – Australian Open.

Григор ще бъде сред непоставените

В последните години Григор Димитров неизменно бе част от поставените в основната схема състезатели на турнира в Бризбън. През новия сезон обаче това няма да бъде така. Причината е, че Гришо е много назад в световната ранглиста като заема 44-то място. Затова и той ще бъде непоставен в надпреварата, което означава, че поне в първите кръгове ще има за съперници доста по-сериозни тенисисти. Новината бе съобщена официално от организаторите на турнира.

Кои тенисисти ще вземат участие в надпреварата

Водач в схемата на турнира ATP 250 в Бризбън ще бъде руснакът Даниил Медведев. След него са поставени Алехандро Давидович Фокина, Иржи Лехечка, Томи Пол, Денис Шаповалов, Жоао Фонсека, Камерън Нори и Лърнър Тиен. В основната група тенисисти са още Франсис Тиафо, Валентин Вашеро, Корентен Муте, Райли Опелка и Мартон Фучович. Надпреварата в Куинсленд стартира на 5 януари 2026 година и ще продължи до 11 януари.

ОЩЕ: Григор Димитров се нареди до Джокович, Синер и Алкарас по ключов показател за 2025 г.