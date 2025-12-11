Войната в Украйна:

Едно от най-големите имена в българския женски бокс сложи край на кариерата си

11 декември 2025, 16:25 часа 228 прочитания 0 коментара
Боксов клуб Червен бряг спечели отборната титла на България при жените. Тимът завърши на първо място след края на втория кръг от Държавното лично-отборно първенство. Шампионатът се проведе в Стара Загора. Боксьорките на Червен бряг изпревариха в крайното класиране представителките на Ротунда, а на трето място е БК Голдън бойс.

Севда Асенова се оттегли от спорта с победа

Първенството бе по-специално за Севда Асенова. Едно от най-големите имена на българския женски бокс изигра последен мач в кариерата си. Многократната европейска шампионка и носител на бронзов медал от световно първенство приключи с победа в категория до 48 килограма. На финала тя надигра убедително Гана Дубина с 5:0 съдийски гласа.

ДЛОП II кръг в Стара Загора ще завърши в петък, когато са финалите при мъжете.

Бойко Димитров
