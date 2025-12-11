Едно от най-големите имена в българския женски бокс сложи край на кариерата си

Боксов клуб Червен бряг спечели отборната титла на България при жените. Тимът завърши на първо място след края на втория кръг от Държавното лично-отборно първенство. Шампионатът се проведе в Стара Загора. Боксьорките на Червен бряг изпревариха в крайното класиране представителките на Ротунда, а на трето място е БК Голдън бойс.

Севда Асенова се оттегли от спорта с победа

Първенството бе по-специално за Севда Асенова. Едно от най-големите имена на българския женски бокс изигра последен мач в кариерата си. Многократната европейска шампионка и носител на бронзов медал от световно първенство приключи с победа в категория до 48 килограма. На финала тя надигра убедително Гана Дубина с 5:0 съдийски гласа.

ДЛОП II кръг в Стара Загора ще завърши в петък, когато са финалите при мъжете.

