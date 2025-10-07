Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 21:18 часа
Извънредно! Георги Кабаков приключи със съдийството за неопределено време

Най-добрият футболен рефер на България Георги Кабаков е със спрени права за неопределено време. Това реши Съдийската комисия към БФС. Кабаков получава наказанието заради незадоволително представяне като ВАР рефер на двубоя между Славия и Локомотив София от 11-ия кръг в Първа лига. Със спрени права е и неговият колега на ВАР - Владимир Вълков, който също няма да може да свири за неопределен период.

Кабаков и Вълков допуснаха груба грешка като ВАР арбитри, след като признаха гол на Славия след игра с две ръце на Мартин Георгиев, който даде асистенцията за реализатора Емил Стоев. От Съдийската комисия вече признаха за 4 съдийски грешки от последните кръгове в Първа лига, а една от тях бе именно за грешно признатия гол на Славия.

Интересното е, че Кабаков е определян за съдия №1 на България, но от Съдийската комисия вече подчертаха, че на всеки може да се случи да сбърка. Въпреки това, решението на комисията е безкомпромисно - съдията е със спрени права, като трябва да се отбележи, че това решение важи за турнирите и първенствата под егидата на БФС.

Георги Кабаков по всяка вероятност ще може да получава наряди за мачове, които са под егидата на УЕФА и ФИФА, ако двете организации преценят да му възложат такава задача след провинението му в българския шампионат.

