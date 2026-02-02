В София ще има улица "Тери Пратчет"

Жителите на столичния квартал "Манастирски ливади - Изток" ще имат повод за гордост с именуването на две нови улици на изявени личности от българската и световната култура. В рамките на две последователни заседания Столичният общински съвет одобри решения, с които улици в квартала получават имената на поетесата Миряна Башева и на световноизвестния автор на фентъзи романи сър Тери Пратчет.

Докладите за именуването са внесени от общинските съветници Веселин Калановски и Иван Виделов, както и от кмета на район "Триадица" Димитър Божилов. В мотивите към предложенията вносителите подробно аргументират избора си с биографиите и приноса на Башева и Пратчет, подчертавайки значението на решението София да отдаде почит на техните имена чрез нови градски топоними. Още: Ранни сигнали за деменция са скрити в книгите на Тери Пратчет

Миряна Башева

Миряна Башева е родена на 11 февруари 1947 г. в София, в семейство с произход от Прилеп. Тя е дъщеря на Иван Башев, външен министър на България в периода 1962-1971 г. Завършва английска гимназия и следва английска филология в Софийския държавен университет, без да се дипломира. Професионалният ѝ път е свързан основно с журналистиката. Работи в списание "Отечество", както и във вестниците "24 часа" и "Сега", а за определен период и в Българската телевизия.

Башева започва да публикува поезия сравнително по-късно - около 1971 г. Нейните стихове се отличават с оригинална образност и изразена мелодичност, което я превръща в търсен автор на текстове за популярни песни. Тя е писала за композитори като Петър Чернев, Михаил Белчев, Стефан Димитров, Атанас Косев, Юри Ступел и Валди Тотев, а песните по нейни текстове са изпълнявани от водещи имена на българската естрада. Още: Публикуват неизвестни досега разкази на Тери Пратчет

През 1979 г. Башева създава стиховете за филма "Войната на таралежите" на режисьорката Иванка Гръбчева. По покана на Рангел Вълчанов тя е автор и на сценария на игралния филм "Последни желания" от 1983 г., както и на няколко документални продукции. Нейни стихове са превеждани на английски, немски, френски, полски и руски език и са включени в международни антологии, сред които и изданието "Глина и звезда - съвременни български поети", публикувано в САЩ през 1992 г.

Сър Тери Пратчет

Сър Тери Пратчет е сред най-четените и най-продаваните британски автори, като през 90-те години на XX век заема първо място по продажби във Великобритания. Световната му популярност идва с поредицата от комични фентъзи романи "Светът на Диска". До края на 2007 г. книгите му са продадени в над 55 милиона екземпляра и са преведени на 36 езика.

Пратчет е вторият най-четен автор във Великобритания и сред най-популярните неамерикански писатели в САЩ. През 2001 г. получава медала "Карнеги" за романа "Изумителният Морис и неговите образовани гризачи". За приноса си към литературата е удостоен с титлата офицер на Ордена на Британската империя през 1998 г., а през 2009 г. е произведен в рицар-бакалавър. Още: Откъс от "Тери Пратчет: Живот с бележки под линия" от Роб Уилкинс

Тери Пратчет е роден на 28 април 1948 г. във Форти Грийн, днес част от град Бейкънсфийлд, в графство Бъкингамшър. Още като ученик публикува първия си разказ "The Hades Business", а през 1971 г. излиза дебютният му роман "Килимените хора". Първата книга от поредицата "Светът на Диска" - "Цветът на магията", е публикувана през 1983 г., поставяйки началото на една от най-успешните фентъзи серии в съвременната литература.