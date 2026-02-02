Лайфстайл:

Земетресение разтърси полуостров Крим

02 февруари 2026, 15:47 часа 160 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд малко над 5 по скалата на Рихтер разтърси полуостров Крим. Няма жертви и разрушения след труса, съобщи дирекцията на руското министерство на извънредните ситуации, отговаряща за полуостров Крим, цитирана от ТАСС. 

„В акваторията на Азовско море на 2 февруари в 13 ч. московско време беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,1. По предварителни данни няма жертви и разрушения след труса“, се казва в изявление на министерството. 

По-рано на сайта на Европейския сеизмологичен център бе съобщено за трус с магнитуд 4,8 в Азовско море край бреговете на Кримския полуостров. 

Епицентърът е бил на дълбочина 10 км и на 35 км разстояние от град Щелкино.

