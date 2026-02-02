Колко дълго трябва да загрявате колата си през зимата?

Всяка зима всеки опитен шофьор пали колата да загрее, дори и да не планира да я използва. Ниските температури влияят пряко върху работата на двигателя. И така, какво се случва, ако не загреете колата си през зимата? Когато двигателят стои дълго време на студено време, моторното масло се сгъстява и смазва частите по-неефективно. Ако започнете да шофирате без да загреете, двигателят ще работи под повишено натоварване, износването ще се увеличи и разходът на гориво ще се увеличи.

Но последствията от студения автомобил не се ограничават само до ускорено износване. В дългосрочен план те могат да доведат до сериозни повреди, нестабилна работа на двигателя и проблеми с турбокомпресора и трансмисията. Ето защо въпросът дали е необходимо да се загрява автомобил в студено време преди шофиране е с категоричен отговор – да, особено когато става въпрос за температури под нулата.

Колко минути са необходими за загряване на двигателя през зимата?

Всъщност, противно на популярните митове, загряването на превозно средство не означава сутрин да отделяте по 10-15 минути. Съвременните автомобили се нуждаят само от няколко минути, за да започне маслото да циркулира правилно.

Средно през зимата двигателят се загрява за 1-3 минути при температури малко под нулата и около 3-5 минути при по-силни студове. След това можете да започнете да шофирате, въпреки че първите няколко километра трябва да се изминат спокойно, без рязко ускорение или високи обороти – тогава двигателят достига работната си температура.

Как да разберете дали колата ви е загряла достатъчно?

Можете да разберете дали колата ви е загряла през зимата по няколко признака.

Първо, оборотите на празен ход първоначално се увеличават - веднага след като стартирате двигателя - но се стабилизират с течение на времето, след което индикаторът за температура на охлаждащата течност започва постепенно да се покачва от нулевата маркировка и от отоплителната система не започва да излиза по-топъл въздух.

Последната точка е важен индикатор. Ако усещате студен въздух, идващ от отоплителната система на автомобила, това означава, че горещата охлаждаща течност (антифриз) или не достига до нагревателя, или по друг начин не е в състояние да генерира топлина. В този случай е най-добре да избягвате шофирането през следващите няколко минути.

Двигателят се счита за напълно загрят, когато достигне работна температура - обикновено около 80–90 °C, но колата обикновено достига тази температура, докато е в движение.

Трябва ли да загрявате колата си през зимата, ако не я използвате?

Ако колата е просто паркирана и нямате планирани пътувания, няма нужда да я загрявате всеки ден. Въпреки това, при силен студ, ако колата не се използва дълго време, краткото ѝ стартиране и загряването ѝ, докато двигателят заработи гладко, може да бъде полезно за батерията.

Но също така, твърде честото загряване на двигателя, ако не използвате колата си дълго време, също не е добра идея, тъй като тя се загрява най-добре по време на спокойно шофиране.

По този начин, загряването на колата през зимата не е „специален ритуал“ за автомобилните ентусиасти или реликва от миналото, а полезен навик. Няколко минути преди шофиране помагат за намаляване на износването, запазване на качеството на двигателя и правят колата ви по-надеждна в студено време.

