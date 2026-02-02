Джони Деп е напълно преобразен за голямото си завръщане в Холивуд (СНИМКИ)

Джони Деп ще направи дългоочаквано си завръщане към голямото холивудско кино с новата адаптация на класиката на Чарлз Дикенс "Коледна песен". В предстоящия филм "Ебенизър: Коледна песен" 62-годишният актьор влиза в ролята на прочутия скъперник Ебенизър Скрудж – и изглежда напълно неузнаваем. А кадри от продукцията се появиха в социалните мрежи и бързо бяха споделени от различни медии.

Johnny Depp Looks Unrecognizable on Set of New 'A Christmas Carol' https://t.co/RERrblKayd pic.twitter.com/U7JUYozTRz — TMZ (@TMZ) February 1, 2026

Деп е забелязан по време на снимки в Лондон на 28 януари, преобразен с тежък грим и протези. Облечен в масивно синьо-черно палто и пижама, с нощна шапка и дълга прошарена коса, актьорът напълно се вписва в мрачния дух на викторианската епоха.

Във филма участва и Андреа Райзбъроу, която се превъплъщава в Духа на отминалата Коледа. Актрисата е покрита изцяло с бял грим, носи зловещи бели контактни лещи и ефирна рокля в призрачен нюанс, допълваща мистичната атмосфера на продукцията.

Още: "Fast Forever": Вин Дизел обяви грандиозния финал на "Бързи и яростни" (СНИМКА)

Повече за филма

Режисьор на филма е Тай Уест, познат с „X“, „Pearl“ и „MaXXXine“. Новата екранизация се основава на оригиналния роман на Дикенс от 1843 г., но обещава по-модерен и визуално впечатляващ прочит. В актьорския състав са още Трамел Тилман, Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Дейзи Ридли и Сам Клафлин. Междувременно се подготвя и друга версия на историята от Робърт Егърс и Уилем Дефо, която ще заложи на по-хорър елементи.

„Ебенизър: Коледна песен“ е първият голям студиен проект на Деп след „В очакване на варварите“ (2019) и „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ (2018). След съдебния процес с бившата му съпруга Амбър Хърд, приключил през 2022 г., актьорът се отдръпна от Холивуд и се съсредоточи върху по-независими продукции като „Жан дю Бари“, „Day Drinker“ и режисьорския си проект „Modi: Three Days on the Wing of Madness“.

Филмът „Ебенизър: Коледна песен“ ще излезе по кината на 13 ноември с разпространител Paramount Pictures, информира "People".

Още: "Престъпление 101" превръща Крис Хемсуърт в крадец от висока класа (ВИДЕО)