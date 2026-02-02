На ръба на самоубийство след кадри 18+: Или как високопоставени политици "скъсаха" публично в Черна гора

Вече втора седмица продължава разразилия се секс скандал по високите етажи на властта в Черна гора. Всичко започна с разпространени интимни кадри с участието на бившия държавният секретар в Министерството на правата на човека и малцинствата Миряна Пайкович и бившия ръководител на тайните служби и съветник на президента Деян Вукшич. Двамата след това подадоха оставки, но скандалът продължава, става ясно от нов материал на хърватската медия "Индекс".

На ръба на самоубийство

Миряна Пайкович, доскоро държавен секретар в Министерството на човешките и малцинствените права на Черна гора, подаде оставка, след като интимни записи от нейна страна изтекоха в обществеността.

Пайкович твърди, че не става въпрос за секс скандал, а за политическа разправа и отмъщение срещу влиятелен мъж, когото е докладвала за заплахи, и обвинява за всичко съветника на президента на Черна гора и бивш шеф на тайните служби Деян Вукшич.

В признание пред Face.ba тя описа през какво преминава, като подчерта, че безопасността ѝ е застрашена и че се страхува за собствения си живот.

„Трудно ми е. Чувствам, че тялото ми ме предава, но трябва да събера смелост и да говоря за всичко публично“, започна Пайкович.

„Има нощи, в които се страхувам да заспя, защото не знам какво ще донесе новата сутрин. Тормозят ме по телефона, добавят ме в различни групи. Държавните органи са безсилни. Някой иска да няма място или живот за мен в Черна гора“, твърди тя.

„Опитват се да ме накарат да се самоубия. Понякога си мисля, че животът е загубил смисъла си и се чудя как да продължа. Това е по-лошо от смъртта, по-опасно от заплаха за живота. Това е жестоко и коварно. Все още искам да вярвам в институциите на страната си, но това насилие може да завърши фатално. Много случаи не завършват добре, психиката на по-младите момичета се срива", каза Пайкович.

Методите на УДБА и секс скандалът в Черна гора

Пайкович подчертава, че за нея това не е секс скандал, а опасно послание, изпратено до всички, които се осмеляват да се противопоставят на властимащите.

Тя добави, че Вукшич е подал оставка заради нейния доклад, а не заради аферата. „Ако се възмущавате от най-висшата държавна власт, ще бъдете премахнати от лицето на държавата. Ако насилието идва от силните, те ще се разправят с вас и няма да избират средствата. Има механизъм за разрушаване на животи и кариери чрез методите на УДБА. Всичко се срина при мен, защото живеех малко по-свободно. Хората са изнудвани с личния си живот и заради това по-късно се вземат политически решения", каза тя, заявявайки, че Вукшич я е помолил да бъде негов свидетел в едно от производствата.