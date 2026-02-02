Земетресение разлюля Гърция

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Калаврита в района на Ахая на Пелопонес, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина. Трусът е регистрират в 12:30 часа в понеделни Епицентърът на земетресението е бил на около 10 километра северозападно от Калаврита, на дълбочина 5 километра.

Местните медии съобщиха, че трусът е бил усетен чак до Патра, но няма съобщения за пострадали или щети.

Последните трусове в Гърция

Припомняме, че последно на 20 януари земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Лакония. Трусът е станал в 08:38 часа, на 320 км югозападно от Атина. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, епицентърът на труса се е намирал в морската зона на 117 км югоюгозападно от Геролименас, Лакония. Преди това - на 16 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона на 89 километра югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция. Нямаше регистрирани пострадали или щети.

Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. местно време на фокусна дълбочина от 8,5 километра. По-рано - на 6 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 4,8 удари Пелопонес, Южна Гърция. ОЩЕ: Земетресение разтресе Гърция