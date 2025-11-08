Любопитно:

Бивш левскар върна Станислав Генчев към разочарованията

Ботев (Враца) победи Локомотив (София) с 1:0 в столицата и поне временно се изкачи на шесто място във временното класиране в Първа лига, като изпревари ЦСКА преди дербито на "червените" с Левски. Победното попадение за врачани вкара юношата на Левски Радослав Цонев в самото начало на второто полувреме, за да върне бившия наставник на "сините" Станислав Генчев към разочароващите резултати.

Локомотив започна по-агресивно срещата, като още в петата минута Спас Делев се измъкна зад защитата на врачани, но в последния момент бе спрян от новия национал на България Димитър Евтимов. Малко по-късно Луан Шавиер от Локомотив стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай гредата.Най-чистото положение през първата част бе за Ботев, като Ради Цонев открадна топката в средата на терена и подаде на Даниел Генов, който изведе в чиста позиция Гайегос, но ударът на последния бе спрян с крак от вратаря Любенов, а след това топката срещна левия стълб. Гайегос не успя да направи добавка, тъй като Садио Дембеле изби топката пред него.В края на първата част Спас Делев от Локомотив получи разтежение и се наложи принудителната му смяна с Кауе Карузо, което бе голям удар за домакините.  

Станислав Генчев

В 49-ата минута Ботев направи образцова атака, при която Хосе Гайегос центрира отляво, Даниел Генов свали топката с глава на непокрития Радослав Цонев, който от непосредствена близост вкара топката технично покрай вратаря Александър Любенов. Още в следващата атака Патрик-Габриел Галчев се оказа в удобна ситуация в назателното поле на гостите, но стреля над вратата.  Десет минути преда края на редовното време опасен шут на Патрик-Габриел Галчев от "червено-черните" бе блокиран от защитата на гостите. 

В 85-ата минута резервата на Локомотив Октавио си спечели добра позиция за удар от малък удар, но той бе спасен от вратаря Димитър Евтимов. В края "железничарите" осъществиха натиск, но стигнаха само до две-разбърквания пред вратата на гостите. Локомотив остава на девета позиция в подреждането с 16 точки. В следващия кръг след паузата за националните отбори Ботев ще бъде домакин на Славия, докато Локомотив ще гостува на Черно море във Варна. 

Стефан Йорданов
