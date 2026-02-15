Любопитно:

15 февруари 2026, 16:27 часа
Лудогорец потрепери, но с бързи голове в края обърна Берое! 10 от Локо Пловдив се спасиха срещу Черно море

Лудогорец постигна изключително ценен успех с 2:1 над Берое в двубой от 21-вия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" Алберто Салидо откри резултата в началото на втората част. Едва в 84-тата минута появилият се от скамейката Квадво Дуа възстанови паритета. 180 секунди преди да изтече редовното време Петър Станич осъществи пълния обрат. Освен това "орлите" уцелиха и две греди.

С тази победа тимът на Пер-Матиас Хьогмо събра 43 точки на второто място. Родният хегемон се доближи на 4 от лидера Левски, който по-късно през деня играе с Ботев Пловдив. Възпитаниците на Хосу Урибе пък остават 13-и със 17 точки.

По-рано през деня дебютен гол на новото попълнение Жоел Цварц в 90-ата минута донесе точка на Локомотив Пловдив при домакинството на Черно море. Въпреки че бяха с човек по-малко на терена заради директен червен картон на Севи Идриз още в 24-ата минута, "смърфовете" стигнаха до равенство 1:1, след като Георги Лазаров бе дал аванс на "моряците" в 61-вата. Така двата тима запазват позициите си в класирането. Черно море е пети с 35 точки, докато Локомотив е с 2 точки по-малко на шестото място.

Джем Юмеров
