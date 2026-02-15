Левски разпердушини "канарчетата" и задълбочи кризата в Ботев Пловдив! Евертон Бала блести

Войната в Украйна:

Левски постигна категоричен успех с 3:0 над Ботев Пловдив в двубой от 21-вия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" Евертон Бала зададе тон с гол в 37-ата минута. В началото на второто полувреме бразилецът реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Алгара. В 54-тата минута Акрам Бурас сложи точка на спора. Така "сините" събраха 50 точки и съхраниха аванса от 7 пред втория Лудогорец. "Канарчетата" записаха трети пореден мач без победа във всички турнири и останаха на 11-а позиция с 22 точки.

От първата минута домакините наложиха своето темпо. Майкон опита късмета си, но не намери целта. В средата на полувремето Флекс проби по страхотен начин, навлезе навътре и стреля право в гредата. Малко по-късно претенции на Бурас за дузпа не бяха уважени. В 30-ата минута Сула направи фрапантен пропуск, уцелвайки левия страничен стълб на празна врата от непосредствена близост.

 

Наумов изби удар с глава на Димитров, преди в 37-ата минута логичното да се случи. Алдаир центрира към Бала, който на плонж засече с глава за 1:0. През втората част възпитаниците на Веласкес продължиха добрата си игра. Пред наказателното поле на Ботев "сините" изтърваха няколко пъти за секунди. В тези моменти удар на Сула попадна в ръката на Алгара, а главният съдия посочи бялата точка.

С изпълнението на дузпата се нагърби Бала, който вкара за 2:0. Не след дълго Майкон изведе Флекс. Крилото предизвика намесата на Наумов. Топката се върна към Бурас, който не сгреши за 3:0. В следващите минути столичани не допуснаха фрапантни грешки. Гол на Сула бе отменен заради засада. Ради Кирилов изтърва 100%-ова възможност.

