Чиликов обясни защо е напуснал Дунав Русе само дни, след като вкара „драконите“ в Първа лига

Георги Чиликов направи равносметка на престоя си в Дунав Русе след спечелването на промоция за елита и изясни ситуацията около раздялата с клуба. По време на гостуването си в студио "Дерби" специалистът категорично опроверга слуховете, че е преговарял с други отбори зад гърба на досегашното си ръководство, и подчерта, че към днешна дата няма договорени отношения с нов клуб.

Той изрази сериозна благодарност към футболистите, щаба и феновете за съвместната работа през последните два сезона, като отбеляза, че Дунав е израснал значително в организационно отношение - от кондиционната подготовка и възстановяването до професионалния подход към храненето на играчите.

„Получих предложение преди една седмица. Искам да го подчертая, защото се спекулира, че съм бавил селекцията или решението си. Получих оферта, която в моите очи беше крайно незадоволителна във финансово отношение. На базата на това, както и на нашите взаимоотношения на спортно-техническа тема с ръководството от зимата насам, прецених да откажа. Два дни след това клубът обяви, че се разделяме. Няма никаква драма - тя се състои просто в това, че отказах предложението на тази база. Всеки е прав за себе си, никой на никого не е длъжен да подписва или да се ангажира. Ръководството е преценило какво да предложи, това е било на масата, аз отказах и с това въпросът е приключен."

Чиликов допълни, че участие в първото ниво на българския футбол изисква много по-голям финансов, кадров и организационен потенциал, което вече е изцяло в компетенцията на хората, управляващи русенския клуб. Той сподели, че си тръгва с отлични чувства, като единственият горчив момент за него остават тежките контузии на трима от основните му футболисти в края на кампанията.

Специалистът потвърди и участието си в „Мача на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни. Чиликов сподели, че е щастлив да се включи в благотворителната инициатива и призова публиката да подкрепи събитието, тъй като дори и минималната помощ за каузата би била огромен успех за всички.

В края на коментара си бившият национал анализира и ситуацията в Първа лига. Според него израстването в нивата на ЦСКА и Левски ще окаже положителен натиск върху Лудогорец и ще помогне на целия български футбол чрез засилване на вътрешната конкуренция. Към водещите тимове Чиликов добави и състава на Ботев Пловдив, който по негови думи е направил много добра зимна селекция и при ново надграждането през лятото ще се намеси сериозно в битката между най-добрите отбори в първенството.

