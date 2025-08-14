Бойко Величков взе първото си ключово решение в ЦСКА

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков се е сблъскал със сериозен казус още в първия си ден в Борисовата градина. Наскоро ръководството отстрани един от играчите си от първия отбор за настоящия сезон. Става въпрос за Георги Чорбаджийски. Причината за решението е реакция на юношата на "армейците" в социалните мрежи на публикация, която е насочена срещу старши треньора Душан Керкез.

Величков разкри дали има "казус" между Керкез и Чорбаджийски

Веднага след това се появи новина, че халфът по всяка вероятност ще напусне клуба. Като негова следваща дестинация се сочеше Ботев Враца. Сега става ясно, че Чорбаджийски все пак ще остане в столичния тим. Това решение е взел Бойко Величков. Той се е застъпил за 20-годишния футболист, за когото смята, че има огромен потенциал. Още в първия си ден в клуба Величков се срещнал с Чорбаджийски и Керкез, за да обсъди въпроса.

"Това беше казус, който трябваше да реша на 20-ата минута, след като подписах договора", призна Величков. "Още тогава си позволих и го направих - застъпих се за този играч. Клубът е в момент, в който трябва да покаже твърда ръка. Това е очакването на всички хора, които обичат отбора. Твърде скандали се случват, които са в ущърб на всички, които работят в клуба. Това момче има голям потенциал и тази грешка, допусната волно или неволно, е неприемлива, защото показва неуважение към треньора. Реших да стопирам изходящия му трансфер, защото в рамките на часове ние получихме оферти и от чужбина за този състезател.

Стопирах крайното решение, за да разговарям с него и със старши треньора. Бяхме тримата на среща, казус няма. Георги Чорбаджийски е част от отбора към този момент и не се предвижда раздяла с него на този етап. Много е лесно да се критикуват младите състезатели. Ако те не са готови, клубът има вина за това. На 19-20 години те трябва да поемат своя по-сериозен път като присъствие в клуба. Възможно е да се стигне до някаква раздяла. Зависи от неговото представяне в следващите дни, както и от оценката на треньора. Позитивно съм настроен относно бъдещето на този играч", сподели Величков.

