Сигурен трансфер на ЦСКА пропадна, първата цел на Величков отхвърлена заради цената

Селекцията в ЦСКА закъснява за поредна години, а проблемът с договарянето на нови попълнение продължава да тревожи хората по високите етажи в Борисовата градина с наближаването на края на трансферния прозорец. Сега стана ясно, че един от футболистите, с когото ръководството се е разбрало, няма да се присъедини към отбора. Междувременно новия спортен директор Бойко Величков е предложил вариант от Първа лига, но по всяка вероятност няма да се стигне до трансфер.

Сигурен трансфер на ЦСКА пропаднал заради контузия

Днес се проведе пресконференцията по представянето на новия спортен директор Бойко Величков, който заменя напусналия Пауло Нога. Той бе представен от изпълнителния директор Радослав Златков. Именно той разкри, че ЦСКА е договорил ново крило, но трансферът е пропаднал, тъй като футболистът се е контузил ден преди да подпише договора. Златков не спомена името му, но се предполага, че става дума за Майдин Дуан.

"Перспективен млад състезател, но в деня преди трансфера се контузи", заяви Златков. Дуан бе сериозно свързван за трансфер в ЦСКА. Френското издание "Екип" съобщава, че 22-годишният алжирец е със скъсана кръстна връзка на дясното коляно.

"Не съм пасивен"

Малко след това Величков разкри едно от първите си предложения като спортен директор на "армейците". Той е предложил клубът да привлече футболист от Първа лига. До трансфер обаче едва ли ще се стигне, тъй като има сериозно разминаване в цената. мето и клубът на играча обаче не бяха оповестени на брифинга. "Вчера предложих футболист от българския пазар с одобрението на старши треньора. Може би няма да се стигне до трансфер заради разминаване в цената. Моята роля е да си казвам мнението и да давам предложения. Не съм пасивен", каза Бойко Величков.

