"ЦСКА се управлява от Стоичков!": Бивш директор на "Армията" взриви мрежата с разкритие

Бившият административен директор на ЦСКА Милко Георгиев направи любопитни разкрития за "червения" клуб. Той излезе с публикация в социалните мрежи, в която назова легендата на "армейците" и българския футбол Христо Стоичков като отговорник за случващото се в Борисовата градина. Както е известно, ЦСКА се намира в трудна ситуация, като през последните седмици се случиха редица промени в клуба. Основната засяга уволнението на старши треньора на първия отбор Душан Керкез и назначаването на Христо Янев на негово място.

Милко Георгиев с изненадващи разкрития

Георгиев написа, че клубът се управлява от Стоичков и всички назначение са по негово решение. Той определи главния скаут Методи Томанов като протеже на Камата и допълни, че селекцията е изцяло негова. Накрая той разкри, че новият треньор на "червените" Христо Янев не е получил прави да работи с помощниците, които иска, а неговият предшественик Душан Керкез е искал да си тръгне по-рано. 

Милко Георгиев

Ето какво написа:

"Клуба в момента се управлява от Стоичков, това не е тайна! Всички назначения са негови! На Ицо Янев са му отказани поне 2 имена за помощници! Мето (б.р. Методи Томанов) е протеже на Стоичков! Селекцията е на Мето! Керкез искаше да си тръгне преди 1 кръг! Част от играчите правят "ресто" всеки месец", написа Милко Георгиев в социалните мрежи.

Освен че се раздели с наставника на първия си отбор, ръководството на ЦСКА освободи и треньорите на втория и третия си състав. Така клубът направи три треньорски рокади в рамките на 10 дни.

