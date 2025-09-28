Войната в Украйна:

Лудогорец спечели с лекота срещу 10 от Монтана и се нареди на 2-о място в Първа лига

Лудогорец постигна рутинна победа в Първа лига. "Орлите" спечелиха категорично с 3:0 над Монтана в мач от десетия кръг на шампионата. Шампионите не срещнаха затруднения и сложиха точка на спора още в средата на второто полувреме. Трите точки означават, че отборът на Руи Мота ще заеме втората позиция във временното класиране с 21 точки. На първата позиция с един пункт повече е ЦСКА 1948, а Левски е трети с 20. Монтана пък е на 9-о място.

Лудогорец не срещна проблеми срещу Монтана

Домакините започнаха по-активно и още в 3-а минута можеха да поведат в резултата. Ивайло Чочев засече с глава центриране от корнер и отправи опасен удар. Стражът на Монтана Марсио Роса обаче внимаваше и опази мрежата си от ранен гол. Отговорът на гостите не закъсня, като секунди по-късно Калоян Стрински стреля, Бонман изби топката, но тя се отби в гредата. Следващите минути бяха за Лудогорец, но тимът не успя да преодолее Роса. В крайна сметка обаче в 28-ата минута логичното се случи и шампионът откри. След центриране от корнер Ивайло Чочев беше оставен напълно сам на близката греда и с прецизен удар с глава изведе "орлите" напред. В края на полувремето Монтана остана с човек по-малко на терена, след като Сакор бе изгонен с втори жълт картон.

Лудогорец, Бернард Текпетей

Разградчани решиха срещата бързо

Второто полувреме започна с продължаващ натиск на Лудогорец. Той даде резултат, като още в 53-а минута разградчани удвоиха преднината си. Отново след корнер футболист в зелено бе оставен сам. Този път в тази позиция се оказа Оливие Вердон, който имаше време да се намести и да отправи силен удар от близка дистанция. 10 минути по-късно "орлите" сложиха край на спора. Станич намери с хубаво подаване Бернард Текпетей в наказателното поле. Ганаецът пое на гърди с гръб към вратата, завъртя се и с мощен удар направи резултата 3:0. Малко след това Машадо засече центриране с глава, но ударът му срещна напречната греда.

По-рано днес Ботев Враца показа, че може и без Христо Янев и задълбочи проблемите на Тунчев.

