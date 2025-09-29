Тръмп наложи мито от 100 процента върху филми, продуцирани в чужбина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще наложи мито от 100 процента върху всички филми, продуцирани в чужбина - безпрецедентен ход, който заплашва да разтърси глобалния бизнес модел на Холивуд, съобщава Ройтерс. Действията на Тръмп показват готовността му да разшири протекционистката си търговска политика и към културните индустрии, пораждайки несигурност за киностудията, които силно зависят от международните приходи от боксофиса и копродукции с чуждестранни партньори.

Тръмп обяви мярката в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), твърдейки, че американската филмова индустрия губи позиции заради чуждестранната конкуренция. "Нашият филмов бизнес беше откраднат от САЩ от други държави, точно както крадат бонбони от бебе", написа той в "Трут Соушъл". Не е ясно обаче на какво правно основание Тръмп възнамерява да наложи 100 процента мито върху филми, които са продуцирани извън страната.

Белият дом не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар относно начина, по който ще бъдат приложени митата. Американският международен медиен и развлекателен конгломерат "Уорнър брос дискавъри" (Warner Bros Discovery), кабелният гигант "Комкаст" (Comcast), "Парамаунт Скайденс" (Paramount Skydance) и "Нетфликс" (Netflix) също не отговориха на искането на осведомителната агенция за коментар, а "Комкаст" отказа да коментира темата. "Има твърде много несигурност и този последен ход повдига повече въпроси, отколкото отговори", заяви Паоло Пескаторе, анализатор от "Пи Пи Форсайт" (PP Foresight) .

Акциите на "Нетфликс" поевтиняха с 1,5 процента в ранната днешна търговия. Книжата на "Парамаунт Скайденс" и "Уорнър брос дискавъри" също поевтиняха, съответно с 2,1 и 1,3 процента. Доналд Тръмп обяви за първи път идеята си за облагането с мита за чуждестранни филми, продуцирани извън САЩ през май, но не даде подробности, оставяйки развлекателната индустрия в неведение дали мярката ще важи само за определени страни или за всички филмови вносители.

Ръководители на филмови студия заявиха пред Ройтерс по-рано тази година, че са "напълно озадачени" как подобна мярка изобщо би могла да бъде приложена, тъй като съвременните филми обикновено включват продукция, финансиране, постпродукция и визуални ефекти, разпределени между различни държави.

Ходът на американския президент предизвика скептицизъм от страна на правни и търговски анализатори. Някои от тях посочват, че филмовите продукции са форма на интелектуална собственост и попадат в сферата на световната търговия с услуги - област, в която САЩ традиционно имат търговски излишък. Това повдига въпроси относно законността на налагането на подобни мита. Допълнително объркване внасят и копродукциите с чуждестранни студиа, които вече са често срещана практика и поставят въпроса как изобщо ще бъдат класифицирани такива продукции.

Междувременно Тръмп заяви също, че скоро предстои да бъдат обявени подробности за новите ставки върху вноса на мебели в САЩ, след като миналата седмица той въведе тарифи до 50 процента, допълва Ройтерс. "Ще наложа значителни ставки на всяка държава, която не произвежда мебелите си в САЩ. Подробности предстоят", написа Тръмп в "Трут Соушъл", като посочи загубите за мебелната промишленост в щата Северна Каролина.

Тръмп обяви в края на миналата седмица върху вноса на кухненски шкафове и оборудване за баня и свързани с тях продукти, както и ставки от 30 на сто върху тапицирана мебел, като всички нови мита ще влязат в сила от 1 октомври, припомня осведомителната агенция.

Според представители на мебелната промишленост митата ще затруднят компаниите да задържат ниски цени, особено при ограничен производствен капацитет в САЩ, тъй като страната разчита основно на внос от Китай, Мексико и Виетнам.

Главните изпълнителни директори на водещи американски компании за мебели и стоки за дома като "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma) и Ар Ейч (RH) изразиха притеснения относно въздействието на по-високите тарифи по време на последните си разговори с инвеститори за приходите на компаниите.

Цените на разнообразни стоки, от дрехи до телевизори, се повишиха през последните месеци, тъй като производителите и търговците на дребно се сблъскват с постоянно променяща се политика относно тарифите, като същевременно се опитват да компенсират растящите разходи за стоки и вериги за доставки.

Ръководители от филмовата индустрия предупреждават също, че широкообхватна тарифа може да засегне хилядите американски работници, наети на снимки в чужбина - от художници по визуални ефекти до продуцентски екипи, чиято работа често се координира в множество държави.