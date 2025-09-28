Войната в Украйна:

Ботев Враца може и без Христо Янев! "Зелените" задълбочиха проблемите на Тунчев

Ботев Враца победи Арда Кърджали с 2:0 в мач от десетия кръг на шампионата в Първа лига. Заради ремонт на тревното покритие на стадион "Арена Арда" за трети пореден двубой отборът от Кърджали домакинства в Стара Загора. Срещата бе дебютна за треньора Тодор Симов начело на Ботев Враца, след като Христо Янев напусна, за да поеме ЦСКА. Ботев Враца поведе с попадение на Младен Стоев, който се разписа след корнер в 14-та минута. Две минути след подновяване на играта Мартин Петков удвои аванса за своя тим, а а резултатът се запази до края на мача.

Първата възможност в срещата дойде в 10-та минута, когато Серкан Юсеин отправи удар от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата. Три минути след това Аймен Суда стреля от дистанция и насочи топката в горния десен ъгъл, но Анатоли Господинов изби в корнер. Радослав Цонев центрира от ъгловия удар и Младен Стоев откри резултата след удар с глава – 0:1. Отново Аймен Суда застраши вратата на Арда в 18-ата минута, когато отправи удар с глава, но Господинов се намеси.

В следващите минути Арда притисна своя съперник и бе по-активен в предни позиции, но голяма част от отправените удари бяха блокирани от играчите на Ботев. В 37-ата минута Светослав Ковачев намери с отличен пас Ивелин Попов, който бе непокрит в наказателното поле на съперника и веднага шутира, но Димитър Евтимов спаси, а това бе последната по-опасна ситуация през първото полувреме.

Първите 90 секунди от втората част бяха вихрени и поднесоха три сериозни възможности като в крайна сметка Ботев Враца удвои своята преднина. В първата минута след подновяване на играта първо Лъчезар Котев изведе Светослав Ковачев в наказателното поле. Халфът финтира бранител и стреля по земя, но Димитър Евтимов изби в ъглов удар. След неговото изпълнение стражът на гостите отново се намеси след удар на Атанас Кабов. В ответната атака Мартин Петков се възползва от грешка в отбраната на съперника и реализира с удар в далечния ъгъл за 2:0 в полза на Ботев.

Лъчезар Котев отправи опасен удар от дистанция в 70-ата минута, но топката мина на сантиметри от гредата. Минута след това сериозно разбъркване в наказателното поле на Ботев завърши с удар на Ивелин Попов, но топката не намери очертанията на вратата. Ивелин Попов центрира от корнер в 75-ата минута, а влезлият като резерва Бирсент Карагарен стреля с глава в далечния ъгъл. Нова блестяща намеса на Евтимов обаче предотврати попадение в неговата врата. Три минути след това Хосе Гайегос шутира от малък ъгъл, но Анатоли Господинов спаси.

По този начин Ботев (Враца) се изкачи на 6 място в класирането с актив от 14 точки, а след втора поредна загуба Арда остана на 11 позиция с 9 точки. В следващия кръг на Първа лига Арда ще гостува на Добруджа, а двубоят е насрочен за 5 октомври от 15:00 часа. В същия ден, но от 17:30 часа Ботев Враца приема Ботев Пловдив. / БТА

Дария Александрова
