В Русия се размечтаха да живеят по 100-120 години (ВИДЕО)

На някои места в Русия хората могат да живеят по 100, дори 120 години. Това заяви вицепремиерът на Русия Татяна Голикова на пресконференция, посветена на старта на регионалното движение "За здравословна медицина на дълголетието". Потенциалът за живот обаче бил различен - някои остарявали по-бързо, някои стареелои бавно. Именно "стареещите бавно" можели да живеят по 100-120 години, заключи Голикова.

🤡 Russians could live to be 100–120 years old (hopefully not!)



This was stated by Russian Deputy Prime Minister Golikova. The key, she says, is to age slowly — and she claims that in some regions of Russia these “fantastic numbers” have already become a reality. pic.twitter.com/RPkfVubB2T — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

"Това може да изглежда като фантастични цифри, но въпреки това са постижими в някои региони на нашата страна и света. Нашата цел е да увеличим както продължителността на здравословния живот, така и продължителността на живота като цяло", каза тя.

Само че към 2021-2022 година средната продължителност на живота в Русия е между 70 до 72,7 години, като при мъжете тя е значително по-ниска, отколкото при жените - 65,51 години спрямо 74,51 години - Още: Путин нареди да се увеличи продължителността на живота на руснаците и двата пола да живеят еднакво дълго

"Последиците от войната за агресора: очаква се 25% спад на населението в Русия. Според класифицирани демографски доклади, разпространявани в Русия, населението на държавата агресор може да намалее с поне 25% през следващите 50 години" - това обяви Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и то наскоро - Още: ГУР разкри секретни данни за демографията на Русия. Колко население ще загуби?