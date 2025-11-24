Бивш играч на Ливърпул отървава Левски от голямо трансферно разочарование

Бивш футболист на английския гранд Ливърпул е напът да отърве Левски от голямо трансферно разочарование. Става въпрос за Мартин Шкъртел, който в момента е треньор на словашкия Спартак Търнава. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ „белите ангели“ може много скоро да привлекат офанзивния полузащитник на „сините“ Патрик Мислович, който се оказа ненужен на стадион „Георги Аспарухов“.

Патрик Мислович е пред трансфер в Спартак Търнава

Мислович не попада в плановете на Хулио Веласкес и поради тази причина ръководството на Левски усилено му търси нов отбор, в който да го продаде. Агентът на словашкия полузащитник Карел Чконто е в много добри взаимоотношения с Мартин Шкъртел. Импресариото дори е склонил бившия централен защитник на Ливърпул да даде шанс на неговия клиент. Очаква се в следващите седмици шефовете на Спартак Търнава да изпратят официално запитване за правата на Патрик Мислович.

Левски ще пусне халфа в друг тим срещу скромна сума

Ръководството на Левски не възнамерява да прави спънки на Мислович, който има договор с клуба до края на настоящия сезон. „Сините“ босове са готови да пуснат офанзивния халф в друг отбор срещу символична сума. Възможно е двете страни да се разделят и по взаимно съгласие, но това означава българският гранд да не получи нито лев за своя футболист, но шансовете това да се случи са доста малки.

