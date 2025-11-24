Войната в Украйна:

Sport Republic не се отказва: Компанията на Шолак с ново запитване за контролния пакет акции на Левски

24 ноември 2025, 12:58 часа 295 прочитания 0 коментара
Компанията на Драган Шолак Sport Republic е изпратила ново писмо, свързано с намерение за придобиване на контролния пакет акции на Левски. Това разкриха официално от ръководството на „сините“. Както е известно, преди няколко години двете страни бяха много близо до сделка, но в последния момент тя пропадна. В края на октомври 2025-та от Sport Republic отново проявиха интерес към българския гранд като тогава мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков постави 7 условия на Шолак, за да може да придобие акциите на Левски.

Сираков е изразил готовност за преговори

От Левски публикуваха днес официална позиция, от която става ясно, че на 14 ноември от Sport Republic са изпратили ново писмо до клуба, в което се потвърждава интереса към евентуалното придобиване на контролния пакет акции на „сините“. Няколко дни по-късно Наско Сираков е върнал официален отговор до ръководството на компанията, в който е потвърдил готовността си за преговори.

Драган Шолак

Цялото съобщение на ръководството на Левски

„ПФК „Левски“ информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 г. в клуба постъпи ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“ АД.

„На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.: – ръководството на „Левски“ носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба; – преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК „Левски“ в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план; – преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК „Левски“.

„В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни. От страна на ПФК „Левски“ в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки. В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК „Левски“ публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков. Ръководството на ПФК „Левски“ ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба“, се казва в съобщението на „сините“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Наско Сираков Левски Драган Шолак Sport Republic
