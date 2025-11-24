"Много шум за нищо": Какво стана с протеста срещу БФС след мача с Грузия?

Българският национален отбор за пореден път пропусна да се класира за голям форум. "Лъвовете" завършиха световните квалификации за Мондиал 2026 на последното място в група "Е", след като записаха пет загуби и една победа в последния мач. Макар и с очакван край, кампанията на "трикольорите" бе изпълнена с изненади, куриози и неспазени думи. Ето и как се развиха последните няколко месеца за националния отбор.

Протеста срещу БФС като управлението на Гонзо

България попадна в група с европейския шампион Испания и двете приятни изненади от миналогодишния шампионат на Стария континент - Турция и Грузия. В първата си среща от групите "лъвовете" посрещнаха "Ла Фурия" в София, където мачът завърши с поражение с 0:3. В следващия мач тимът ни отново загуби с 0:3 - този път от Грузия. Това предизвика националният селекционер Илиан Илиев да хвърли оставка в името на отбора. На негово място застана тогавашният треньор на младежите Александър Димитров. Под негово ръководство нещата сякаш се влошиха... В дебюта му начело България бе разгромена с 6:1 на Националния стадион "Васил Левски" от Турция.

Последва загуба с 0:4 в Испания, което предизвика множество реакции. Търпението на феновете приключи и логично отново се започнаха призовки към Георги Иванов - Гонзо, да подаде оставката си като президент на Българския футболен съюз. Този път обаче футболното общество бе решено, че царуването на Гонзо трябва да приключи и се започна подготовка за протест. Във Фейсбук се появи организация за събитие, което да се проведе на 18 ноември - следващия домакински мач на "лъвовете" срещу Грузия.

"Стига! Против управлението на Георги Иванов – протест на следващия домакински мач! ОСТАВКА!!!" със заглавна снимка на Георги Иванов с добавен надпис "Гонзо - НАЗАД И НАДОЛУ". "Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компроментираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура. Неговите решения не само, че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване. Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си", пишеше в публикацията.

Какво се случи с планувания протест след мача с Грузия?

Събитието бързо набра популярност и мнозина започнаха да се чудят дали ще има повторение на протестите срещу БФС от 2023 година, които се състояха по време на мач на националите. След тях се стигна до оставката на Борислав Михайлов, който дълго време отказваше да си я подаде. Резултатът този път? Каквито обещанията на Иванов, такива и заканите на феновете. "Васил Левски" осъмна с призиви за протест, но такъв така и нямаше. Нямаше и фенове по трибуните, които да подкрепят тима ни в единствения мач, в който се представи що годе прилично, макар че беше без никакво значение.

Въпросът е какво се случи, къде отиде инициативата и защо подобно събитие не се състоя? Съмнявам се феновете да са забравили, имайки предвид, че управлението на БФС по никакъв начин не се е променило за този един месец... и за последните години като цяло. Банално или не, националите ни пък взеха, че победиха Грузия в последния мач. Тази победа, разбира се, беше от никакво значение, освен за Александър Димитров, който я отпразнува като световна титла. Човекът ще запази работата си поне още няколко месеца. Иванов пък излезе след края на мача и наговори нова доза противоречиви и скандални... глупости, за които ТРЯБВА да си подаде оставката.