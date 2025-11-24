Тим от френската Лига 1 прати свой човек да гледа звездите на ЦСКА

Тимът от френската Лига 1 Нант е пратил свой човек, който да наблюдава на живо изявите на част от звездите на ЦСКА. Представителят на „канарчетата“ е бил в ложите на Националния стадион „Васил Левски“ в събота като е изгледал победата на „армейците“ над Ботев Пловдив с 2:1. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „червените“ губеха в резултата до 72-ата минута, но стигнаха до трите точки благодарение на две попадения на Леандро Годой.

Кои футболисти е гледал човекът на Нант?

За момента няма яснота кои точно футболисти е наблюдавал скаута на Нант, но вероятно става въпрос за някой измежду Леандро Годой, Джеймс Ето'о и Лумбард Делова. Именно те са едни от най-добрите играчи в състава на Христо Янев. Към Делова и Ето'о имаше сериозен интерес по време на летния трансферен прозорец, но до сделка така и не се стигна и те останаха при „армейците“. Възможно е обаче през зимата „червените“ да продадат някой от водещите си състезатели.

"Канарчетата" се борят да не изпаднат

През този сезон Нант се представя доста под очакванията като след 13 изиграни кръга заема незавидното 15-то място във временното класиране в Лига 1 с 11 точки. Толкова има и съставът на Метц, който се намира на предпоследната 17-та позиция. Поради тази причина ръководството на „жълто-зелените“ иска да привлече качествени играчи по време на зимния трансферен прозорец, които да помогнат на тима да се спаси от изпадане.

