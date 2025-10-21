Войната в Украйна:

Босът на ЦСКА 1948 с нова иронична атака към "провинциалистите" от ЦСКА

21 октомври 2025, 17:57 часа 158 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 ЦВетомир Найденов продължава да бъде много активен в социалните мрежи. При последното си включване във Фейсбук той отправи поредна "стреличка" към ЦСКА. Найденов "упрекна" креативността на хората в Борисовата градина в сравнение с тази в зала "Арена СамЕлион". Както е известно, в понеделник вечерта се случи нещо невиждано в българския баскетбол, което е привлякло интереса на боса на "червените".

Найденов не е впечатлен от креативността в Борисовата градина

Баскетболната среща между Рилски спортист и Черно мое Тича в Самоков започна по много интересен начин. Имената на играчите на гостуващия тим бяха заменени с различни видове на риби. Вместо имената на състезателите на варненския тим, публиката видя на таблото - "шаран", "каракуда", "попче", "пъстърва", "сом", и т.н. От Черно море не приеха добре шегата и излязоха с гневна позиция по случая, а след края на мача ръководството на Рилски спортист се извини публично.

Опитният рибар Найденов улови този момент. Действията на домакините от Самоков са впечатлила бизнесмена, който направи сравнение между ЦСКА и неговия отбор и случката от баскетболната среща между Рилски спортист и Черно море Тича. Както е известно, от Борисовата градина винаги изписват името на ЦСКА 1948 "гост".  "Самоковци са доста по-креативни от другата провинция. Браво, Майсторе!", написа Найденов.

Преди няколко дни той се пошегува със Светослав Вуцов, който в момента е под светлините на прожекторите заради скандала с националния отбор.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов
