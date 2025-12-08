Войната в Украйна:

Десподов: Лудогорец има качествени играчи и много добра организация, трябва да сме 100% концентрирани

Крилото на ПАОК и бивш капитан на Лудогорец Кирил Десподов очаква много труден мач между двата тима. Както е известно, гръцкият гранд и българският шампион се изправят един срещу друг в мач от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Срещата е насрочена за четвъртък, 11 декември от 19:45 часа като ще се проведе на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

В последния си мач ПАОК се наложи над Арис Солун 

Десподов говори пред гръцките медии след победата на ПАОК над градския съперник Арис Солун с 3:1. Националът на България сподели, че бившият му отбор разполага с много качествени футболисти и стройна организация на всички нива в клуба. Затова и той предупреди настоящите си съотборници, че трябва да бъдат концентрирани на 100 процента, ако искат да постигнат това, за което са отишли в Разград, а именно трите точки.

Десподов не се представя по най-добрия начин за ПАОК през този сезон 

„Играем срещу отбор, който познавам добре, с качествени играчи и много добра организация. Трябва да сме 100% концентрирани, за да постигнем това, което искаме“, обясни бившият капитан на Лудогорец.

През този сезон Кирил Десподов е записал общо 19 мача за ПАОК във всички турнири. В тях той се появява на терена предимно като резерва, но въпреки това се е отличил с три попадения, а също така е направил и две асистенции. Крилото има договор с гръцкия гранд до лятото на 2027 година.

