Босът на ЦСКА 1948 се пошегува със Светльо Вуцов

20 октомври 2025, 15:56 часа 241 прочитания 0 коментара
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува със Светослав Вуцов само дни, след като стражът бе забъркан в огромен скандал. Както е известно, младият вратар обяви, че временно се оттегля от националния отбор на България. Това стана, след като треньорът му в Левски Божидар Митрев обяви, че хора от щаба на „лъвовете“ са заплашвали Вуцов. Впоследствие се оказа, че наистина е имало търкания, които са били породени от закъснение на вратаря на Левски за полет на националния отбор.

Цветомир Найденов похвали Димитър Шейтанов 

Цветомир Найденов реши да жегне Светльо Вуцов с пост в социалните мрежи. Той бе насочен към вратаря на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов, който бе с основна заслуга за победата на тима от Бистрица срещу Локомотив София. Днес Найденов написа: „Играч на мача вчера в „Надежда“...Той никога не закъснява и винаги поздравява...“. Постът бързо събра стотици лайкове, както и десетки коментари.

Играч на мача вчера в Надежда …. 😊👍 Той никога не закъснява и винаги поздравява…. 😉 Топ класа вратар! #ЦСКА #работимграмотно

Posted by Tzvetomir Naydenov on Monday, October 20, 2025

Шейтанов се представя отлично в ЦСКА 1948 

Димитър Шейтанов е юноша на Левски, но доскоро носеше екипа на Септември София. През лятото 26-годишният вратар подсили ЦСКА 1948. Синът на Георги Шейтанов се представя много добре в тима от Бистрица като до момента има 9 мача във всички турнири. В тях стражът е допуснал 7 попадения, а на два пъти е успял да опази мрежата си „суха“. Шейтанов-младши има договор с ЦСКА 1948 до лятото на 2028 година като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 800 хиляди евро.

ОЩЕ: ЦСКА 1948 взе скалпа на Локомотив София и завърза битката на върха в Първа лига

