Лайфстайл:

Подкрепа за халф на Левски и от Асоциацията на българските футболисти, оказва му пълна подкрепа

08 декември 2025, 16:29 часа 219 прочитания 0 коментара
Подкрепа за халф на Левски и от Асоциацията на българските футболисти, оказва му пълна подкрепа

Асоциацията на българските футболисти (АБФ) излезе с позиция, в която осъди проявите на вербална агресия спрямо футболиста на Левски Асен Митков. Младежкият национал на България бе набеден от привържениците на "сините" за основен виновник за загубата с 0:2 от Славия миналата седмица. От организацията вече са се свързали с халфа, за да му окажат пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ.

Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков

"Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков и категорично осъжда всички прояви на унижение, вербална агресия и заплашителни внушения, насочени към него или към който и да е друг спортист. Подобно отношение е недопустимо и противоречи на ценностите, върху които се гради спортът", започва позицията.

ОЩЕ: Без експерименти, но с лека изненада от Веласкес: Левски се позаблява срещу беззъб слабак в Първа лига

Дните до Мондиал

"Критиката към представянето на терена е естествена част от футбола, но никога не бива да прераства в лични нападки или действия, които целят да засегнат достойнството и психическото здраве на играчите. Това важи с особена сила за младите футболисти, които имат право на подкрепяща среда, в която да се развиват, да грешат, да се учат и да се доказват", смятат от АФБ.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"АБФ вече се свърза с Асен Митков и му предложи пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ, както и всякакво допълнително съдействие, което би могло да му бъде полезно в този неприятен момент. Наш ангажимент е да защитаваме футболистите в България и да гарантираме, че техните права, достойнство и спокойствие са защитени", продължават от организацията.

"АБФ призовава всички фенове и спортни общности да се разграничат от подобни негативни прояви и да работят за една по-здрава, уважителна и градивна футболна атмосфера", казва в своето изявление президентът на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова. По-рано днес от ръководството на Левски също се застъпиха за младия играч.

ОЩЕ: Веласкес с философски отговор за загубата от Славия и лаконичен за тактиката при смените

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Първа лига Асен Митков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес