08 декември 2025, 16:53 часа 357 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 се издъни срещу последния в Първа лига и направи услуга на Левски и Лудогорец

ЦСКА 1948 допусна грешна стъпка срещу Добруджа в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Мачът на стадиона в Бистрица завърши 0:0. Добричлии, които са последни в класирането, играха като равен с равен, а положения имаше и пред двете врати. Отборът на Иван Стоянов все още е на втората позиция във временното класиранер с 37 точки, но вече изостава със 7 от Левски. Лудогорец са с две срещи по-малко и могат да задминат ЦСКА 1948.

В началото на сблъсъка Диало стреля в аут от изгодна позиция. Гостите отвърнаха с опасен шут на Силва, който предизвика намесата на Димитър Шейтанов. В средата на полувремето стражът трябваше да показва рефлекс и при удар на Иванов. В 34-тата минута Дилао отново не намери целта при добра атака. До почивката Силва и Гашевич пропуснаха за своите отбори.

Дните до Мондиал

В 48-ата минута Собреро можеше да се превърне в герой, ако се бе възползвал от грешна преценка на Григоров. Малко по-късно претенции на добричлии за дузпа не бяха уважени. В 72-рата минута Куеро се отчете с важна намеса, за да спре Диало. В заключителната фаза Ди Ловрик бе разочарован от Димитър Шейтанов, който се отличи с поредно спасяване. В 83-тата минута Антон Иванов не беше напълно прецизен при поредната добра възможност за Добруджа.

Джем Юмеров
