Спорт:

Мила родна картинка: Нападател с 5 гола в 29 мача е най-скъпият футболист в Първа лига!

08 декември 2025, 13:01 часа 398 прочитания 0 коментара
Мила родна картинка: Нападател с 5 гола в 29 мача е най-скъпият футболист в Първа лига!

Нападател с едва 5 гола в 29 мача е най-скъпият футболист в родната Първа лига. Става въпрос за 20-годишния играч на Лудогорец – Ерик Биле. Това сочи последното изследване на футболната обсерватория CIES, цитирано от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите цената на котдивоареца е между 4,5 и 5,2 милиона евро. За да се формира тази сума са взети предвид два основни фактора – неговата възраст, както и таланта на футболиста.

Втори е Марин Петков, а трети - Лапоухов 

Втори в своеобразната класация на CIES за най-скъпите футболисти в България е родния национал Марин Петков. Според обсерваторията 22-годишното крило на Левски струва между 3,8 и 4,4 милиона евро – сума, която едва ли имат отбор в света, желаещ да плати. Третата позиция е за вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Бившият футболист №1 на Беларус е оценен на сума между 2,8 и 3,2 милиона евро.

Марин Петков Левски

Марто Бойчев е оценен на сума между 2 и 2,4 милиона евро 

Офанзивният халф на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, който е считан за един от най-големите таланти на българския футбол, също намира място в класацията. Според CIES цената на 17-годишния младежки национал е между 2 и 2,4 милиона евро. Сума, която отново едва ли някой ще плати. Централният защитник на Славия Мартин Георгиев също е оценен на между 2 и 24, милиона евро. Както е известно, бранителят, който премина през школата на Барселона, е твърд титуляр в състава на „белите“ и мъжкия национален отбор на България.

ОЩЕ: Христо Янев набеляза трима от Първа лига, вече ги е предложил на селекционния съвет в ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига Марин Петков CIES Football Observatory Мартин Георгиев Марто Бойчев Фьодор Лапухов Ив Биле
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес