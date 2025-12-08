Мила родна картинка: Нападател с 5 гола в 29 мача е най-скъпият футболист в Първа лига!

Нападател с едва 5 гола в 29 мача е най-скъпият футболист в родната Първа лига. Става въпрос за 20-годишния играч на Лудогорец – Ерик Биле. Това сочи последното изследване на футболната обсерватория CIES, цитирано от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите цената на котдивоареца е между 4,5 и 5,2 милиона евро. За да се формира тази сума са взети предвид два основни фактора – неговата възраст, както и таланта на футболиста.

Втори е Марин Петков, а трети - Лапоухов

Втори в своеобразната класация на CIES за най-скъпите футболисти в България е родния национал Марин Петков. Според обсерваторията 22-годишното крило на Левски струва между 3,8 и 4,4 милиона евро – сума, която едва ли имат отбор в света, желаещ да плати. Третата позиция е за вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Бившият футболист №1 на Беларус е оценен на сума между 2,8 и 3,2 милиона евро.

Марто Бойчев е оценен на сума между 2 и 2,4 милиона евро

Офанзивният халф на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, който е считан за един от най-големите таланти на българския футбол, също намира място в класацията. Според CIES цената на 17-годишния младежки национал е между 2 и 2,4 милиона евро. Сума, която отново едва ли някой ще плати. Централният защитник на Славия Мартин Георгиев също е оценен на между 2 и 24, милиона евро. Както е известно, бранителят, който премина през школата на Барселона, е твърд титуляр в състава на „белите“ и мъжкия национален отбор на България.

