Ботев Пловдив взима литовски талант

Степонавичус е един от най-големите таланти в Литва. Той дори прекарва една година в школата на Дженоа, където играе за тима до 18 години. Следва трансфер в хърватския Ярун преди да премине в латвийския Ригас в началото на годината. В момента той е под наем в друг латвийски тим – Тукумс. Нападателят се справя отлично като от началото на сезона има осем попадения в 15 двубоя.

We now know the team.



Faustas Steponavicius will join the Bulgarian highest league side Botev Plovdiv. Botev will pay an unknown release clause for the Lithuanian.



