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Игра за Мъри, но разочарова в ЦСКА: сега влезе в полезрението на Турски клубове

09 юни 2026, 14:08 часа 562 прочитания 0 коментара

Едно от зимните попълнения на ЦСКА, за което имаше големи очаквания да стане звезда, не успя да впечатли в първия си полусезон при “червените“. Става въпрос за Исак Соле, който беше закупен от Славия и именно опитът му в Първа лига подсказваше, че той би трябвало да се справи в ЦСКА. Но след разочароващи представяния и проблеми извън терена, той изглежда все по-близо до изхода. А според колегите от “Мач Телеграф“ към него има интерес от турски клубове.

Исак Соле не успя да се наложи в ЦСКА

Исак Соле пристигна в Славия през зимата на 2024 г., като изигра само един полусезон за “белите“. След това беше взет под наем от Станимир Стоило в Гьозтепе за сезон 2024/25. И след още един полусезон в Славия, ЦСКА го купи за 500 000 евро в началото на годината. Соле пристигна при “армейците“ с големи очаквания, но така и не успя да се наложи в стартовия състав. След само 15 мача, в които записа 1 асистенция, той може да напусне ЦСКА.

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Исак Соле

От ЦСКА биха продали Соле за правилната сума

Исак Соле се представи добре в Гьозтепе, като в 11 мача вкара 2 гола и даде 2 асистенции. Тимът от Измир беше готов да активира опцията за откупуване, но тогава халфът се контузи. Но явно е оставил добро впечатление в южната ни съседка, тъй като сега отбори от Суперлигата проявяват интерес и са готови съвсем скоро да отправят оферта за него. Според информациите, ако от ЦСКА получат оферта, която да покрие разходите около сделката за закупуването са Соле, биха го продали, ако и той е съгласен.

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ЦСКА Летен трансферен прозорец Суперлига на Турция Исак Соле
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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