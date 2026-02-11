Традицията продължава и през 2026 година: Падна треньорска глава в Първа лига

Септември София и старши треньорът Славко Матич се разделиха по взаимно съгласие. За наставника това беше втори престой начело на тима. Клубът напуска и неговият асистент Мирослав Васич, който също беше част от щаба през този етап от развитието на тима. Престоят на сръбския екип продължи едва 7 мача в Първа лига и един за Купата. В момента столичани се намират на дъното в родния елит.

„Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на #Септември. Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи – както на терена, така и извън него“, написаха от Септември на своята страница в социалните мрежи.

Припомняме, че под негово ръководство отборът стана шампион във Втора лига през сезон 2021/2022 и се завърна в елита, но този път не му се получи. Славко Матич в роден на 2 юли 1976 г., като досега в кариерата си е водил отборите на Напредак Крушевац, Копер (Словения), ОФК Белград, Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар, Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола и Раднички Ниш.

По-рано Септември трансферира дефанзивния полузащитник Виктор Очаи в елитния израелския Ашдод. 24-годишният нигериец премина в състава на столичани през януари 2024 година и записа 62 мача с екипа на отбора с 4 гола и две асистенции. През есенния дял на настоящата кампания той изигра 19 срещи, в които вкара едно попадение.

