Любопитно:

Традицията продължава и през 2026 година: Падна треньорска глава в Първа лига

11 февруари 2026, 22:38 часа 358 прочитания 0 коментара

Септември София и старши треньорът Славко Матич се разделиха по взаимно съгласие. За наставника това беше втори престой начело на тима. Клубът напуска и неговият асистент Мирослав Васич, който също беше част от щаба през този етап от развитието на тима. Престоят на сръбския екип продължи едва 7 мача в Първа лига и един за Купата. В момента столичани се намират на дъното в родния елит.

Септември София и старши треньорът Славко Матич се разделиха

„Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на #Септември. Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи – както на терена, така и извън него“, написаха от Септември на своята страница в социалните мрежи.

Окачените бутонки

Припомняме, че под негово ръководство отборът стана шампион във Втора лига през сезон 2021/2022 и се завърна в елита, но този път не му се получи. Славко Матич в роден на 2 юли 1976 г., като досега в кариерата си е водил отборите на Напредак Крушевац, Копер (Словения), ОФК Белград, Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар, Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола и Раднички Ниш.

По-рано Септември трансферира дефанзивния полузащитник Виктор Очаи в елитния израелския Ашдод. 24-годишният нигериец премина в състава на столичани през януари 2024 година и записа 62 мача с екипа на отбора с 4 гола и две асистенции. През есенния дял на настоящата кампания той изигра 19 срещи, в които вкара едно попадение.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Хьогмо 2:0 Веласкес: Лудогорец пак излъга Левски за нова "синя" калъфка

#СептемвриСофия и старши треньорът Славко Матич се разделиха по взаимно съгласие. За наставника това беше втори престой...

Posted by ФК Септември София / FC Septemvri Sofia on Wednesday, February 11, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Първа лига Септември София Славко Матич
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес