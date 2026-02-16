"ЦСКА тотално счупи стигма, а Христо Янев прави нещо, което го имаше и през 2016-та"

С двете си победи срещу ЦСКА 1948 отборът на ЦСКА счупи стигмата, че не може да побеждава този съперник - особено пък в поредни двубои. Нещо повече: под ръководството на Христо Янев "червените" напомнят на стила при Саша Илич, когато тимът бе много солиден в дефанзивен план. Сега ЦСКА трудно може да допусне много голове в един мач, защото Янев изповядва прагматичен стил, основан на солидна игра в защита. Нещо подобно се случваше и през 2016-та, когато "червените" безпрецедентно вдигнаха Купата на България, докато са във В група.

Христо Янев тотално е овладял съблекалнята - всички в ЦСКА му вярват

"ЦСКА тотално счупи стигмата, че не може да побеждава ЦСКА 1948. Постигнаха две поредни победи, а преди това се считаше за малко невъзможно. Христо Янев тотално е овладял съблекалнята, всеки му вярва, все пак е със статут на легенда в клуба. При Янев ЦСКА играе страхотно в защита, не допуска много голове. Не се сещам да са допускали повече от 2 гола в един мач. Това го имаше и през 2016-та", заяви спортният журналист на Sportlive.bg Янко Станчев в предаването "Точно попадение".

Още: Левски мете наред, Лудогорец бие на ходом, а ЦСКА чака чудо едно на милион | Точно попадение (ВИДЕО)

Бруно Жордао - ключов играч за "армейците". Здравословна конкуренция между Питас и Годой

"Страхотно впечатление ми прави играта на Бруно Жордао. Той е един черноработник, върши мръсната работа на терена. Остава да видим как ще се представят срещу Славия, тъй като в последните си 10 мача срещу този съперник има четири победи и три загуби", добави още той. Неговият колега Николай Илиев пък заяви: "ЦСКА има здравословна конкуренция - Питас бута Годой и обратното. Тази дълбочина ще им е много полезна на по-късен етап от сезона. Дори ще могат да изненадват съперниците си."

Още: Нова мода в българския футбол: Левски и ЦСКА с елегантни атаки срещу "дразнители"