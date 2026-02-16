"Веласкес си прецени кое му е по-важно. Купи се печелят, но титла..." (ВИДЕО)

Левски изглеждаше чудесно като постройка срещу Ботев Пловдив и това си пролича и в резултата - убедителна победа с 3:0, която можеше да е значително по-изразителна. Логичният въпрос след такъв двубой е: можеше ли "сините" да излеждат по този начин и срещу Лудогорец? Хулио Веласкес заложи на различен състав в мачовете срещу "орлите". А според спортния журналист Николай Илиев, испанският специалист го е направил, защото е преценил, че битката за титлата му е по-важна от тези за Купата и Суперкупата.

Можеше ли Левски да излезе срещу Лудогорец със състава от мача с Ботев Пловдив?

Хулио Веласкес опита нестандартни ходове срещу Лудогорец, като заложи на Радослав Кирилов отдясно - вероятно и заради потенциалната по-добра игра на българина в дефанзивен план. В крайна сметка обаче Левски не успя да се противопостави на Лудогорец и загуби и двете си срещи с "орлите". За сметка на това Левски разчиташе на друг състав за мачовете с Ботев Враца и Ботев Пловдив, където "на хартия" Евертон Бала бе дясно крило, но на практика имаше по-централна роля, докато Алдаир се подвизаваше активно по фланга.

Още: Левски мете наред, Лудогорец бие на ходом, а ЦСКА чака чудо едно на милион | Точно попадение (ВИДЕО)

"Преди отпадането за Купата Веласкес се бори с Лудогорец на два фронта. Според мен си е преценил кое му е по-важно. Защото за Левски определено да вземат титлата е много по-важно и запомнящо се в края на сезона, отколкото купа, защото купи се печелят. Докато тази хегемония на Лудогорец - не сме си представяли, че някой ще я прекъсне толкова лесно", заяви Николай Илиев в предаването "Точно попадение", отбелязвайки че "сините" са се съсредоточили от самото начало върху първенството.

Повече - гледайте във видеото:

Още: Нова мода в българския футбол: Левски и ЦСКА с елегантни атаки срещу "дразнители"