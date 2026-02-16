"Лудогорец играе на няколко предавки и е едно ниво над останалите"

Лудогорец изглежда така сякаш може да си взима мачовете от Първа лига на ходом, играейки на няколко предавки. Нещо такова се случи в двубоя срещу Берое, когато за няколко минути "зелените" превключиха на друга предавка и постигнаха бърз обрат. Без да хабят много сили, "орлите" взеха поредна победа и сега фокусът им е насочен изцяло към Лига Европа и първата среща с Ференцварош, където вече да превключат на най-висока предавка. За това помага и широчината в отбора на Лудогорец, която поставя тима едно ниво над останалите.

Хьогмо вдъхна увереност на Лудогорец, че могат да си взимат мачовете на ходом

"Пер-Матиас Хьогмо вкара една увереност във футболистите на Лудогорец още с идването си, която я нямаше дори и при Игор Йовичевич, пък и при Руи Мота, където сякаш играчите бойкотираха треньора. Хьогмо сякаш вдъхна тази увереност на Лудогорец, че могат да си взимат мачовете на ходом. Доминираха срещу Берое и не съм се съмнявал, че ще загубят. В края включиха на друга предавка", заяви спортният журналист Янко Станчев в предаването "Точно попадение".

Лудогорец са едно ниво над другите отбори от елат

"За Лудогорец ще се уморим да повтаряме, че са едно ниво над другите, как имат втори отбор, с който могат да играят и пак да са конкурентноспособни. Това ще им е много ключово за битката в Европа, защото направиха и те нужните трансфери през зимата, най-вече в атака. И такива победи с минимална разлика срещу Берое може да виждаме занапред, но за сметка на много по-силни резултати навън", заяви неговият колега Николай Илиев от Actualno.com.

"Не казвам, че ще си пазят футболистите тук, но може да го има и този момент. Лудогорец ще си взима победите тук, разбраха, че могат и на ходом - на втора, на трета предавка, а после да превключат на пета в Европа. И дано да се покаже срещу Ференцварош", завърши Илиев. Повече - гледайте във видеото:

