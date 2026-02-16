Уж тесен специалист на тема Левски, а не позна настоящ играч на "сините": Фалстарт в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Познавате ли играчите на любимия си отбор? Е, един фен на българския футбол не успя да докаже това. Играта „Кой съм аз“ обикновено се решава от това кой ще познае повече футболисти от Първа лига. В отсъствието на обичайните претенденти Джем Юмеров и Бойко Димитров, очакванията за познания в областта на родното първенство паднаха върху дебютанта в „Точно попадение“ Ивайло Илиев. Водещият Стефан Йорданов го представи като „тесен специалист по Левски“, но това определено не си пролича в хода на играта.

Именно играч на Левски беше първият представител на българския футбол

„Кой съм аз“ се върна към корените си, като журналистите Стефан Йорданов, Ивайло Илиев и Николай Илиев трябваше да познаят футболистите по клубовете, в които са играли. Емблемите на отборите се показват една по една на екрана, в хронологичен ред. Първият представител на българския футбол дойде, а първият му отбор беше Септември София. Останалите два клуба бързо бяха разкрити – Славия и Левски.

Операторът отново трявбаше да подсказва – този път за позицията

Тук Николай веднага се включи, но не с отговор, а с провокационни подмятания към „специалиста“ Ивайло. „Давай, Иво“ и „Джем вече щеше да е натиснал бутона“ определено не помогнаха на дебютанта. Ивайло даде своето предположение – Иво Иванов, но не беше прав. Наложи се операторът Преслав Генов отново да подсказва. В предишен епизод той разкри инициалите на мистериозния футболист. А сега даде жокер за позицията – вратар. След кратко чудене Николай и Стефан се спуснаха към бутона. Илиев изпревари и даде верния отговор – Светослав Вуцов.

Каква беше реакцията на уж „тесния специалист“ на тема Левски и кои бяха останалите футболисти, които Стефан, Ивайло и Николай трябваше да познаят, вижте в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

