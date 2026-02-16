Оставката на Румен Радев:

Съдят футболист от българското първенство за нападение и нанесена телесна повреда

16 февруари 2026, 11:10 часа 284 прочитания 0 коментара
Съдят футболист от българското първенство за нападение и нанесена телесна повреда

Футболист от българската Първа лига ще бъде съден за нанасяне на телесна повреда. Става дума за играча на Локомотив София Джордан Айб, който е извършил потенциалното нападение през декември 2025 година, съобщава PA, позовавайки се на британската полиция. Според Скотланд Ярд, 30-годишният англичанин е обвинен във връзка с нападението от 14 декември.

Джордан Айб е обвинен в нападение

Дясното крило, жител на Чизълхърст, югоизточен Лондон, бе арестуван на летището на 30 януари и е задържан. Той е освободен под гаранция и ще се яви в съда на Кройдън на 6 март.

Джордан Айб

Бившият английски национал до 21 години в момента играе за Локомотив София в българската Първа лига. Айб е бивш играч на Ливърпул, където изигра 58 мача, след като се присъедини през 2012 г., а след това игра за Дарби, Бирмингам и Борнемут. Той записа 92 участия за Борнемут между 2016 и 2020 г.

Халфът прекара последните две години, играейки футбол извън професионалните лиги, преди да се премести в българската столица през ноември 2025 г. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Локомотив София Джордан Айб Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес