Съдят футболист от българското първенство за нападение и нанесена телесна повреда

Футболист от българската Първа лига ще бъде съден за нанасяне на телесна повреда. Става дума за играча на Локомотив София Джордан Айб, който е извършил потенциалното нападение през декември 2025 година, съобщава PA, позовавайки се на британската полиция. Според Скотланд Ярд, 30-годишният англичанин е обвинен във връзка с нападението от 14 декември.

Джордан Айб е обвинен в нападение

Дясното крило, жител на Чизълхърст, югоизточен Лондон, бе арестуван на летището на 30 януари и е задържан. Той е освободен под гаранция и ще се яви в съда на Кройдън на 6 март.

Бившият английски национал до 21 години в момента играе за Локомотив София в българската Първа лига. Айб е бивш играч на Ливърпул, където изигра 58 мача, след като се присъедини през 2012 г., а след това игра за Дарби, Бирмингам и Борнемут. Той записа 92 участия за Борнемут между 2016 и 2020 г.

Халфът прекара последните две години, играейки футбол извън професионалните лиги, преди да се премести в българската столица през ноември 2025 г.

Още спортни новини четете в Actualno.com!