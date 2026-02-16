Оставката на Румен Радев:

Нова мода в българския футбол: Левски и ЦСКА с елегантни атаки срещу "дразнители"

16 февруари 2026, 13:53 часа 397 прочитания 0 коментара
Нова мода в българския футбол: Левски и ЦСКА с елегантни атаки срещу "дразнители"

Столичните грандове Левски и ЦСКА наложиха нова мода в българския футбол - да се закачат с "дразнители" чрез сатирични коментари в социалните мрежи. И двата клуба използваха интересни постове в каналите си, за да поздразнят Ботев Пловдив и ЦСКА 1948. Това се случи след победата на Левски над Ботев за първенството, както и двете победи на ЦСКА над ЦСКА 1948 първо за Купата, а после и в шампионата.

Левски не пропуска удобен момент да подразни Ботев Пловдив

"Сините" дадоха тон за ироничните атаки още преди няколко седмици, когато привлякоха Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. Тогава клубът публикува много интересно видео, с което представи новото си попълнение, пресъздавайки как го "краде" от Пловдив и го кара с кола до София. Именно такива бяха обвиненията на Ботев към столичани, а от лагера на Левски на няколко пъти осмяха коментарите им чрез закачки в социалните мрежи.

Декларираме ✍️ добро настроение. 💙

Публикувахте от ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI в Понеделник, 16 февруари 2026 г.

Атака имаше и преди мача, когато на билетите за двубоя с Ботев бе изобразен ликът на Око-Флекс. След срещата пък Левски показа снимки от победата и добави лаконичен коментар: "Декларираме добро настроение". Очевидно думата "декларираме" е насочена към непрестанните декларации, които собственикът на Ботев Илиян Филипов публикува почти на ежедневна база, а понякога - и по няколко пъти на ден.

Закачките на ЦСКА с ЦСКА 1948

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ЦСКА също не пропусна да подразни ЦСКА 1948, като написа: "Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски попадения – така изглеждаше седмицата в червено!". Думите "грамотно" и "майсторски" са част от репертоара на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който много често пише в социалните мрежи "Работим грамотно" за неговия клуб, а играчите си нарича "майстори".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Ботев Пловдив ФК ЦСКА 1948
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес