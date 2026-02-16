Нова мода в българския футбол: Левски и ЦСКА с елегантни атаки срещу "дразнители"

Столичните грандове Левски и ЦСКА наложиха нова мода в българския футбол - да се закачат с "дразнители" чрез сатирични коментари в социалните мрежи. И двата клуба използваха интересни постове в каналите си, за да поздразнят Ботев Пловдив и ЦСКА 1948. Това се случи след победата на Левски над Ботев за първенството, както и двете победи на ЦСКА над ЦСКА 1948 първо за Купата, а после и в шампионата.

Левски не пропуска удобен момент да подразни Ботев Пловдив

"Сините" дадоха тон за ироничните атаки още преди няколко седмици, когато привлякоха Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. Тогава клубът публикува много интересно видео, с което представи новото си попълнение, пресъздавайки как го "краде" от Пловдив и го кара с кола до София. Именно такива бяха обвиненията на Ботев към столичани, а от лагера на Левски на няколко пъти осмяха коментарите им чрез закачки в социалните мрежи.

Атака имаше и преди мача, когато на билетите за двубоя с Ботев бе изобразен ликът на Око-Флекс. След срещата пък Левски показа снимки от победата и добави лаконичен коментар: "Декларираме добро настроение". Очевидно думата "декларираме" е насочена към непрестанните декларации, които собственикът на Ботев Илиян Филипов публикува почти на ежедневна база, а понякога - и по няколко пъти на ден.

Закачките на ЦСКА с ЦСКА 1948

ЦСКА също не пропусна да подразни ЦСКА 1948, като написа: "Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски попадения – така изглеждаше седмицата в червено!". Думите "грамотно" и "майсторски" са част от репертоара на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който много често пише в социалните мрежи "Работим грамотно" за неговия клуб, а играчите си нарича "майстори".