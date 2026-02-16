"В ЦСКА няма вечно да печелят - тепърва ще дойде кризата и трябва да го приемат"

Може ли ЦСКА да гони Левски за титлата? На този етап подобен сценарий изглежда имагинерен - трябва да се случи чудо един на милион, коментираха в предаването "Точно попадение" спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев от Actualno.com и Sportlive.bg. Станчев даде и друга гледна точка - според него, в ЦСКА тепърва ще дойдат по-слаби резултати, като е важно как тогава "червените" ще реагират.

Изглежда невъзможно ЦСКА да гони Левски

"На този етап ми изглежда невъзможно ЦСКА да гони Левски, но всички знаем какво се е случвало в Първа лига през годините, няма да се изненадам", заяви Янко Станчев. А Николай Илиев добави: "Трябва да стане един на милион сценарии, Лудогорец и Левски да започнат да губят точки, ЦСКА пък да направят серия от победи. Много е голяма разликата."

"Феновете на ЦСКА просто трябва да приемат, че ще дойде криза"

След това Янко заяви: "Едно предупреждение към феновете на ЦСКА - тепърва ще дойде кризата при Христо Янев и те просто трябва да го приемат, няма вечно да печелят". Николай побърза да отбележи, че и в миналия епизод е имало загатване за "балон" в ЦСКА, с което не е съгласен. Той обаче отбеляза, че действително ще бъде важно как "червените" ще реагират при бъдещи лоши резултати.

"Това ще бъде много важен момент от сезона, когато евентуално дойде криза в ЦСКА - да се види реакция. Защото в такива моменти настроението спада и загуби ли се, много трудно ще се намери пак", коментира Илиев. Повече - гледайте във видеото:

