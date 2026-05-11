България се оцвети в синьо и розово! Левски и ЦСКА - шампион и вицешампион? | Точно попадение (ВИДЕО)

Синьо и розово - цветовете на България в спортен план в последните 72 часа! Левски официално вдигна 27-ата си титла на България, и то пред погледа на детронирания хегемон Лудогорец - за радост на екзалтираните си фенове на оцветения в синьо стадион "Георги Аспарухов". А по улиците на България - от Бургас, през Велико Търново и Пловдив, до София, всичко бе в розово: заради цвета на "Джиро д'Италия". Тези две събития се превърнаха и във водещи теми на най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Ще има ли повторение на дубъла на Левски и ЦСКА от сезон 2008/09?

За пръв път от 17 години Левски отново е шампион на България, а все по-вероятен изглежда и сценарий, при който на втора позиция да завърши ЦСКА. Точно преди 17 години бе последният случай, в който "сини" и "червени" окупираха първите две позиции, като ЦСКА остана на една точка от лидера. В момента ЦСКА е на само една точка зад втория Лудогорец, но ще трябва да се справи и с конкуренцията на ЦСКА 1948. А на "Армията" мислят и за спечелването на Купата на България срещу Локомотив Пловдив, което ще им донесе и директна квота за квалификациите на Лига Европа.

Този път "Точно попадение" бе в подмладен състав - Кристин Попова в ролята на водещ, Николай Илиев, Кристиян Недев и Стефан Йорданов. И четиримата едва ли могат да си спомнят времената от последната титла на Левски, но се обединиха около мнението, че тази титла на "сините" е дълго изстрадана и напълно заслужена заради изключителния колектив, който успяха да създадат. А архитектът зад този силен отбор бе Хулио Веласкес, който пък вече привлича вниманието на водещи отбори на Стария континент. Същото важи в пълна степен и за основните футболисти на Левски, за които не е ясно дали ще продължат да играят на "Герена".

В коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" бе обърнато внимание не само на Левски, ЦСКА, Лудогорец, но и на случващото се в световния футбол. И по-специално триумфът на Барселона над Реал Мадрид и спечелването на Ла Лига, както и Арсенал, който е все по-близо до титлата във Висшата лига. Извън футбола пък спортните журналисти обърнаха внимание на "Джиро д'Италия" и други интересни новини от света на спорта, които влязоха в сегмента "Актуалното в спорта".

Предаването предложи и обичайните си сегменти "Куриози и виртуози", "Игра за майстори" и "В мишената".