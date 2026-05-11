Книга, премахната от Библията, разкрива тайни истории от детството на Исус, пазени в тайна от църквата

Написана преди близо 1900 години, книгата, известна като „Евангелието на Тома от детството“, не е станала канонична в Библията, защото разкрива тайни истории за детството на Исус, които ранната църква е пазила в тайна в продължение на векове. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Тайната книга за детството на Исус Христос

Книгата започва историята на Исус на петгодишна възраст, докато традиционната Библия го споменава за първи път на 12-годишна възраст.

Този текст разказва как малкият Исус е извършил чудеса – съживил е глинени птици, извадил е вода от счупена стомна и е излекувал момче, чийто крак е бил ранен от брадва. Книгата обаче изобразява и по-тъмна страна от детството му: в някои истории Исус е описан като отмъстително и дори жестоко дете.

В частност, една история разказва, че Исус проклел дете до смърт, защото го ударило по рамото. Когато родителите на детето се оплакали на Йосиф и Мария от него, той поразил обвинителите със слепота.

„Когато Йосиф видя, че Иисус е направил това, той се разгневи, хвана Го за ухото и Го дръпна много силно“, описва последвалите събития Евангелието за детството.

Момчето се ядосало на него и отговорило: „Едно е да търсиш нещо и да не го намериш, а съвсем друго е да постъпиш толкова глупаво. Не знаеш ли, че всъщност не ти принадлежа?“

В друг епизод Йосиф води Исус при учител, за да научи азбуката, но Исус се смее на инструкциите му.

Тази книга обаче съдържа много повече описания на младия Исус, извършващ множество чудеса, за да помага на другите. Той по чудо умножава едно пшенично зърно на сто мери и го раздава на бедните, вдовиците и сираците.

Исус протяга късо парче дърво, за да може Йосиф, неговият земен баща, да извърши дърводелска работа за богат клиент.

В една история той лекува брат си Яков от ухапване от змия, като диша върху раната, унищожавайки змията и прекратявайки болката.

В друга история, описана в тази книга, той възкресява мъртво дете, връща го към живот и го връща на майка му.

Въпреки тези епизоди, в които Исус е изобразен като състрадателно момче, което използва изключителните си способности, за да помага и защитава околните, „Евангелието на Тома за детството“ е отхвърлено от ранната Църква. Историите, споменати по-горе, в които Исус е изобразен като палаво дете, противоречат на ортодоксалното християнско учение.

Късната дата на написването на това евенгелие и връзката му с гностическа литература допълнително е насърчила водачите на ранната християнска църква да го сметнат за неавтентично и еретично.

