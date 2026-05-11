В Африка се прехласнаха по звезда на ЦСКА

В Африка се прехласнаха по една от големите звезди на ЦСКА. Става въпрос за 25-годишния полузащитник на „армейците“ Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите редица медии на Черния континент са силно впечатлени от представянето на камерунския халф, който през настоящия сезон е сред основните движещи сили на българския гранд, а това не е останало незабелязано.

Джеймс Ето'о се представя много силно този сезон

Медиите в Африка обръщат внимание на отличната форма, в която се намира Джеймс Ето'о в последните месеци. Именно камерунецът бе в основата на победата на ЦСКА над ЦСКА 1948 в изминалия 33-ти кръг кръг на Първа лига. Двубоят завърши при резултат 1:0 като единственото попадение бе дело на крилото на „армейците“ Мохамед Брахими. То обаче дойде след страхотна асистенция на Ето'о, който се отличи и с още няколко много добри отигравания в срещата.

Халфът има 4 гола и 12 асистенции на сметката си

До момента през сезона Джеймс Ето'о е изиграл общо 36 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях полузащитникът се е отличил с 4 попадения, а също така е направил впечатляващите 12 асистенции. Халфът обаче ще пропусне следващите два двубоя на „червените“ в първенството – срещу ЦСКА 1948 и Левски, тъй като изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Ето'о ще е на разположение на Христо Янев за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

