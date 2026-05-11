Саката: Не смятам, че един мач може да отстрани Христо Янев от ЦСКА

Бившият нападател и администратор на ЦСКА и голям любимец на феновете на тима Стойко Сакалиев коментира бъдещето на треньора на „армейците“ Христо Янев. Както е известно, „червените“ се борят здраво с Лудогорец и ЦСКА 1948 за второто място в Първа лига, а също така са и на финал в турнира за Купата на България, където ще срещнат пловдивския Локомотив.

Сакалиев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че не вярва един мач да коства мястото на Христо Янев в ЦСКА, пък бил той и финалът за Купата на страната. Според бившия нападател при всички положения младият специалист трябва да остане на поста си, за да могат „армейците“ да надградят през следващия сезон.

„Няма как да направи отбор за половин или една година“

„Треньорът решава и той си носи отговорността впоследствие за направените от него избори. Нормално беше да има недоволство след дербито, всички фенове искаме любимият ЦСКА всеки път да побеждава. Например, понякога се случва да коментираме помежду си, като привърженици, дали даден футболист заслужава да играе, или не, но самият треньор знае най-добре какво е състоянието на играчите”.

„Предполагам, че ръководството му е дало, обещало време, в което той да направи отбор, да изгради гръбнак и да го превърне впоследствие в шампион. Според мен това няма как да стане за половин или една година, необходима е доста работа. А дали ще спечели Купата, или няма, ако искаме отборът да се развива и да бъде надградено, е необходимо време, не става от днес за утре. Ръководството взема решения относно позицията на треньора, но не смятам, че един мач може да отстрани Христо Янев. Ако наистина му вярват и искат да го оставят и в бъдеще да работи, най-логичното е да остане начело на ЦСКА”.

„В България сме свикнали винаги след слаб мач да казваме: „Еми, треньорът не си върши работата добре, май му търсят вече заместник“. И по този начин се създава дилема, която не идва от самия клуб, а от страна на медиите по-скоро или от обществото. Ами, ще видим относно Христо Янев. Още малко остава до края на сезона, така че след неговия завършек ще си отговорим на всички въпроси”.

„Ако Христо Янев е уверен в отбора, то не смятам, че трябва да изчаква Локомотив Пловдив да атакува, а ние да се отбраняваме и да контраатакуваме. Когато един отбор е силен и е подготвен, то няма причина да играе изчаквателно. Той от началото на двубоя показва своите възможности и се опитва по-бързо да си вземе мача. Смятам, че ако Христо Янев е убеден в себе си и в своите футболисти, ЦСКА няма да чака на контраатаки”, заяви Саката.

