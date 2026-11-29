Лошите метеорологични условия наложиха отлагането на няколко двубоя от родната Първа и Втора лига. Българският футболен съюз обяви решението след обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области в Северна България, обилните снеговалежи и натрупаната значителна снежна покривка. Първоначално от родната централа отложих три срещи от втория ешелон, но впоследствие прибавиха и двубоя между ЦСКА II и Вихрен.

Отлагат се следните двубои:

Първа лига: Ботев (Враца) – Лудогорец, 15:15 ч., стадион "Христо Ботев", Враца.

Втора лига: Етър ВТ – ОФК Несебър, 14:30 ч., стадион "Ивайло", Велико Търново; Спартак (Плевен) – Янтра, 14:30 ч., Градски стадион, Ловеч; Лудогорец II – Рилски спортист-2011, 14:30 ч., стадион "Гнездо на орли", Разград; ЦСКА II - Вихрен (Сандански).

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Срещата между Ботев Враца и Лудогорец трябваше да се играе още вчера, но бе отложена с 24 часа заради обилния снеговалеж и неблагоприятните условия за игра на стадион "Христо Ботев". Влошаването на метеорологичната обстановка доведе до повторното му отлагане и в днешния ден.

Решенията са взети с оглед на гарантирането на здравето и безопасността на футболистите, длъжностните лица и всички ангажирани с организацията и провеждането на срещите. Отчетени са както състоянието на терените, така и затруднените условия за придвижване в засегнатите райони. Очаква се допълнителното определяне на новите дати и начални часове за провеждането на четирите двубоя .

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