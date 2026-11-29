Решението на Жозе Моуриньо да пусне Винисиус Жуниор в стартовия състав срещу Алавес предизвика нова вълна от критики. Реал Мадрид не успя да избегне поражението в този мач, а дебатът относно ролята на бразилската звезда в отбора и доколко изборите на треньора влияят върху баланса в състава продължиха. Критиките не се ограничиха само до резултата. Бившият играч на Реал Мадрид Поли Ринкон смята, че Моуриньо е допуснал грешки в управлението на тима, особено що се отнася до смени.

Критики за Моуриньо след загубата от Алавес

"Кралете" загубиха с 1:2 от Алавес,а вниманието отново е насочено към Моуриньо. Феновете освиркаха няколко от решенията му, най-вече настояването му да пусне Винисиус в стартовия състав в Ла Лига за първи път след изтичането на четиримачовото му наказание. Ринкон смята, че португалският треньор е преценил погрешно мача: "Това не беше умно решение. Те го освиркваха, защото той разединява отбора. Винисиус не може да бъде титуляр в този отбор, а Моуриньо настоява да го пуска от самото начало. Трябваше да смени Винисиус, а не Арда Гюлер. Ако не поправи това в следващите мачове, може да претърпи още едно разочарование."

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Коментарите му идват на фона на поредицата от загуби на "кралете", когато бразилецът започва като титуляр по левия фланг. Според доклад на "Defensa Central" Реал Мадрид е загубил три мача през този сезон, в които Винисиус е бил в стартовия състав - срещу Атлетико Мадрид, Реал Бетис и Алавес. Този резултат отново разпали дебата дали си струва да се разчита на него от самото начало. Ринкон смята, че тази тенденция налага на Моуриньо да преосмисли нещата, особено като се има предвид, че играчът все още не е направил достатъчно, за да си гарантира място в отбора.

Ринкон все пак видя нещо положително в експеримента на Моуриньо срещу Алавес - преместването на Винисиус вдясно, вместо на обичайната му позиция на лявото крило. Бразилецът обикновено играе отляво, когато е в стартовия състав, а Диоманде сменя фланга, за да играе отдясно. Но този ход на Специалния позволи на "кралете" да атакуват и по двете крила. Моуриньо е решен да даде на Винисиус шанс да възвърне формата и позицията си. Винисиус има два гола и три асистенции през този сезон. Тези цифри все още не са достатъчни, за да спечели битката за титулярното място.

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