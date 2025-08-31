Чочев пак е герой за Лудогорец! "Орлите" надвиха Ботев Пловдив, Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец постигна важна победа с 2:1 над Ботев Пловдив в двубой от седмия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" Едвин Куртулуш откри резултата с глава в 22-рата минута. В края на първата част обаче Николай Минков възстанови паритета. След почивката Ивайло Чочев затвърди прекрасната си форма с пореден ценен гол за "орлите", който донесе трите точки. Тимът на Руи Мота се върна на върха в класирането с 16 точки - колкото има и Левски. "Канарчетата" са на дъното на таблицата с 4 пункта.

Лудогорец победи Ботев Пловдив

Домакините влязоха добре в срещата. Машадо стреля близо, ала извън целта. В 14-ата минута Неделев тества Бонман, който се справи. В средата на полувремето "зелените" се възползваха от суматоха в наказателното поле на противника. Чочев отклони центриране на Машадо към Куртулуш, който с глава вкара за 1:0. Гостите отвърнаха с шут на Митков, който съперниковият страж спаси.

120 секунди преди почивката Минков засече центриране на Неделев и оплете топката в мрежата. Страничният съдия вдигна флага. ВАР обаче се намеси и призна попадението - 1:1. В края на полувремето Наумов се отчете с важна намеса. В 49-ата минута Чочев вкара с глава след подаване на Видал. Бразилецът пък уцели греда малко по-късно.

Последва период на намеси от Даниел Наумов. Стражът спря Текпетей, а Бонман изби силен шут на Флекс. В заключителната фаза вратарят спаси и далечни изстрели на Биле и Чочев.

