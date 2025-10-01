"Човек на Разград" ще води ЦСКА - Лудогорец: вече има две скандални отсъждания

ЦСКА ще играе срещу Лудогорец в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе в неделя, 5 октомври, а вече стана ясна и съдийската бригада. Главен съдия ще бъде Драгомир Драганов, а „червените“ отново ще са недоволни. Те имат особена история с рефера, след като на три пъти се обявиха срещу това той да свири техни мачове.

Драганов свири спорна дузпа за Берое срещу ЦСКА през 2021 г.

Цялата история започна през 2021 г. в мач с Берое. Тогава срещата вървеше равна до самия край, но Драганов отсъди спорна дузпа за заралии. ЦСКА загуби с 0:1, което доведе и до уволнението на тогавашния треньор Бруно Акрапович. Главният мениджър на „червените“ по това време Стойчо Стоилов каза: „Човекът на Разград си свърши работата и изпълни поръчката. Такова ритуално отрязване на главата на ЦСКА скоро не бяхме виждали“. След това варненецът не свири мач на „армейците“ близо година.

Още: Разочарование за "сините": БФС разясни съдийските казуси от дербито Левски - Лудогорец

Драганов не даде чиста дузпа за ЦСКА срещу Локо Пловдив през 2023 г.

Но през март 2023 г. той отново си “спечели“ яростта на „червените“. В мач между ЦСКА и Локомотив Пловдив той не отсъди чиста дузпа за „армейците“, след като Брадли де Нойер беше задържан в наказателното поле на Локото. Драганов дори бе повикан да преразгледа решението си с ВАР, но пак не отсъди дузпа. Двубоят на „Армията“ завърши 1:1 и така съдията коства още точки на ЦСКА. Тогавашният изпълнителен директор на ЦСКА коментира:

„В момента, в който излязоха наряди за тази седмица, ние знаехме какво ще бъде съдийството. Официално ще пуснем жалба срещу рефера и искам този човек повече да не свири мач на ЦСКА“. По-късно през годината Драгомир Драганов беше назначен да свири и мач между ЦСКА и Лудогорец. Това доведе до сериозна промяна в коефициентите на букмейкърите – допреди да стане ясна съдийската бригада те даваха съвсем лека преднина на разградчани, а след това рязко я завишиха и „орлите“ станаха изявен фаворит.

Още: "ЦСКА се управлява от Стоичков!": Бивш директор на "Армията" взриви мрежата с разкритие

ЦСКА няма гол в мач срещу Лудогорец, свирен от Драганов, от 2017 г.

Друг негативен показател за ЦСКА в мачове срещу Лудогорец, които Драганов е свирил, е головата суша. Реферът е водил пет мача между двата гранда. В тях ЦСКА има една победа, два пъти отборите са записали равенство, а Лудогорец е с две победи. В тези пет мача ЦСКА има само два гола, като и двата дойдоха при драматична победа с 2:1 през 2017 г. А оттогава мачовете, които Драганов е водил са завършили по следния начин: две поредни нулеви равенства през 2019 г. и две минимални победи за Лудогорец с по 1:0 през 2021 г. и 2023 г.

Още: Христо Янев стана седмата поредна жертва на ЦСКА