Бивш капитан на „орлите“: Много бързо хората отписаха Лудогорец, собствениците няма да оставят така нещата!

Лудогорец изпраща най-слабия си сезон, откакто се състезава в българския футболен елит. Както е известно, „орлите“ сдадоха титлата в Първа лига на Левски, а също така отпаднаха от турнира за Купата от ЦСКА. В момента тимът на Пер-Матиас Хьогмо води люта битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране на родния шампионат, което да ги класира за евротурнирите през следващата кампания.

Бившият капитан на Лудогорец и 10-кратен шампион на България с „орлите“ Светослав Дяков обаче е на мнение, че много скоро ситуацията в клуба ще се промени. Той говори пред колегите от „bTV“ като бе категоричен, че собствениците на разградчани Кирил и Георги Домусчиеви няма да оставят така нещата. По думите му през новия сезон „зелените“ ще се завърнат още по-силни.

„Хората много бързо отписаха Лудогорец“

„Лудогорец не е това, не е този отбор, който трябва да изглежда. Познавайки собствениците, и те няма да оставят така нещата. Не съм в Разград, но за нов отбор във Варна или да се вземе Черно море – това няма да се случи. Много бързо хората отписаха Лудогорец. Този тим тероризираше отборите по чисто футболен начин. И една година е на по-ниско ниво – и вече край! Ами, не! С години този клуб е показвал стабилност, поведение в Европа, малко отбори у нас могат да се похвалят с това“.

„Феновете на Левски и ЦСКА искат този съперник да приключи, но Лудогорец ще се върне по-силен. Говорим за 14 титли, третият най-успешен клуб в нашия футбол. Причините за спада са комплексни, но не може да се говори за пренасищане. При големите футболисти няма пренасищане, те искат винаги да са отгоре. Много точки бяха загубени в Разград. Едно време отборите се молеха да си тръгнат с по-малко голове. Тази непревземаема крепост започна да се руши“, заяви Съни Дяков.

